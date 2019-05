Serie A | Mediapro punta il canale di Lega

Mammì advisor di Mediapro : nel mirino ancora la Serie A : Mediapro non molla sull’Italia. La conferma arriva non solo dalla nomina di un nuovo responsabile per gli uffici italiani, ma anche dalla scelta di un nuovo advisor per il nostro paese. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, Mediapro ha scelto Matteo Mammì come nuovo advisor. Dopo l’addio a Sky (dove era responsabile acquisti e produzione […] L'articolo Mammì advisor di Mediapro: nel mirino ancora la Serie A è stato ...