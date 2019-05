Rai Cinema al Bif&st

Avengers : Age of Ultron - stasera in tv su Rai 2 c’è l’episodio più importante del Marvel Cinematic Universe : Non ha alcuna intenzione di arrestarsi la valanga di Avengers: Endgame, capace in poco più di una settimana di stracciare tutti i record d’incasso (fino a ieri siamo a oltre 1,6 miliardi di dollari globalmente). Così Rai 2 ha pensato bene di approfittare del trend positivo programmando stasera alle 21.20 Avengers: Age of Ultron, firmato da Joss Whedon. Un film che, all’interno del Marvel Cinematic Universe occupa una posizione rilevante, ...

Cinema - i film da vedere nel weekend 3-5 maggio. Ecco i tRailer : ... Regia: Muayad Alayan / Cast: Adeeb Safadi, Sivane Kretchner, Ishai Golan La relazione sessuale fra un palestinese e una israeliana, entrambi sposati, prende una piega pericolosamente politica quando ...

Cinema - i film da vedere nel ponte del 25 aprile. C'è 'Avengers : Endgame'. I tRailer : Un giovane studente vittima di bulli trova per caso la spada Excalibur e, quando la estrae, risveglia senza volerlo un'antica minaccia per il mondo: dovrà risolvere il problema. 'Il ragazzo che ...

I film al cinema nel weekend 19-21 aprile. Ecco i tRailer : Un giovane studente vittima di bulli trova per caso la spada Excalibur e, quando la estrae, risveglia senza volerlo un'antica minaccia per il mondo: dovrà risolvere il problema. 'Il ragazzo che ...

Rai Cinema in concorso a Cannes con 'Il Traditore' : Così come aveva trattato la cronaca politica in 'Buongiorno, Notte', con 'Il Traditore' Bellocchio si rimette alla prova nel racconto storico e lo fa attraverso il suo personalissimo sguardo d'...

Rai Movie chiude - l’ad Salini : “Ci sarà integrazione tra canali - il cinema sarà valorizzato in altri modi”. Margiotta (Pd) : “Inspiegabile” : Rai Movie kaputt. Questa volta per il canale tematico pubblico di cinema 24 ore su 24 è finita davvero. “RaiMovie sparisce come brand, ma non sparisce il cinema, ci sarà un’integrazione tra i canali”, ha spiegato l’ad Rai, Fabrizio Salini, durante l’ultima commissione di vigilanza. E a giustificazione dell’inspiegabile cancellazione che ha fatto insorgere migliaia di spettatori e appassionati – cancellazione che è parte del Piano ...

Da Borghi a Francesca Archibugi - il mondo del cinema contro la chiusura di RaiMovie : Sotto l'ashtag #nonchiudeteRaiMovie cresce la protesta nel mondo del cinema e in rete contro la decisione di Viale Mazzini di chiudere due canali, Rai Movie e Rai Premium , che non fanno secondo la ...

Internet, come spesso accade, ha chiamato alle armi i propri utenti. Ma, questa volta, in ballo non c'è alcuna causa di rilevanza sociale. Solo, un amore per il cinema che ...

Rai Movie verso la chiusura : addio all’avamposto del cinema per tutti i gusti - vera sintesi “popolare” tra alto e basso : addio Rai Movie. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il canale satellitare pubblico 24 ore su 24 dedicato al cinema e che trasmette ogni genere di film, è destinato – assieme a Rai Premium – ad essere cancellato. Sempre secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano diretto da Alessandro Sallusti nel piano industriale del nuovo amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, le spoglie di Rai Movie confluirebbero in un canale ...

Chiude il canale di cinema. Rai - di tutto di meno : una delle regole interne. I programmi che vanno bene, si chiudono. A volte anche i canali. È il destino di RaiMovie, il canale di cinema 24 ore su 24 del servizio pubblico, quello che tiene svegli i ...

Cinema - i film da vedere nel weekend 12-14 aprile. I tRailer : DOLCEROMA, dal 4 aprile, Regia: Fabio Resinaro / Cast: Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi, Valentina Bellè Scrittore in cerca di un'occasione sembra trovarla nel mondo del Cinema: quando il suo film ...

«Il Re Leone» al cinema dal 21 agosto : il tRailer nel segno della tradizione : Il Re Leone: il live-actionIl Re Leone: il live-actionIl Re Leone: il live-actionIl Re Leone: il live-actionIl Re Leone: il live-actionLe scene salienti ci sono tutte. Mufasa che mostra a Simba le terre illuminate dal sole. L’agguato delle iene al cimitero degli elefanti. La corsa impazzita degli gnu. Il ruggito finale dalla Rupe dei Re e persino Timon e Pumbaa che cantano «Il leone si è addormentato». Del cartone originale del 1994, il ...

David di Donatello 2019 - stasera su Rai 1 il premio del cinema italiano - testa a testa tra Garrone e Guadagnino : stasera in diretta su Rai 1 dalle 21.25, presentata da Carlo Conti, ci saranno i David di Donatello 2019, il premio più prestigioso del nostro cinema, assegnato dall’Accademia del cinema italiano. La 64esima edizione della manifestazione si preannuncia importante, per il respiro nazionale e internazionale. In coincidenza con il tour promozionale del suo nuovo film Dumbo, da domani nei cinema, Tim Burton sarà sul palco per ritirare il David alla ...