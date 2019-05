Puglia | anziano morto dopo rapporto con una squillo | lei vuole 30 euro dai carabinieri

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Undell'età di 76 anni proveniente da Casamassima èpresso le campagne di Sovareto, una piccola frazione del comune di Terlizzi, in. La vicenda è accaduta nella mattinata di ieri 2 maggio. Il signore si era appartato in una campagna con unaper avere unintimo con lei. Purtroppo però, un malore lo ha colpito all'improvviso e l'uomo è deceduto nonostante l'arrivo quasi immediato dei soccorsi sul posto. La donna si è poi lamentata con le forze dell'ordine perchè voleva i soldi che le spettavano per la prestazione eseguita. Il deceduto, ovviamente, non poteva più pagarla e lei si è infuriata con i...

