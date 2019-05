Picchiato a morte | gip conferma il carcere per i due maggiorenni | Totale assenza di

Manduria - Picchiato a morte : carcere anche per i due maggiorenni - : Dopo che il gip minorile ha disposto il carcere per i sei minorenni, la stessa misura cautelare è stata confermata per i due maggiori di 18 anni. Gli indagati sono accusati delle vessazioni condotte ...

Manduria - Picchiato a morte : carcere anche per i due maggiorenni : Manduria, picchiato a morte: carcere anche per i due maggiorenni Dopo che il gip minorile ha disposto il carcere per i sei minorenni, la stessa misura cautelare è stata confermata per i due maggiori di 18 anni. Gli indagati sono accusati delle vessazioni condotte nei confronti di Antonio Stano, il pensionato morto lo scorso 23 ...

Pensionato Picchiato a morte - gip dispone carcere per i 6 minori : Il gip del Tribunale per i minorenni di Taranto, Paola Morelli, non ha convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga ma ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i sei minori (due 16enni e quattro 17enni) accusati di tortura, sequestro di persona, danneggiamento e violazione di domicilio, nell'inchiesta sulla morte del 66enne di Manduria Antonio Stano. Per i due maggiorenni, sottoposti a fermo ed accusati degli ...

Manduria - pensionato Picchiato a morte. Si allarga l'indagine e spunta un altro caso sospetto : La morte di Antonio Cosimo Stano, il pensionato di 65 anni deceduto lo scorso 23 aprile all'ospedale Giannuzzi dopo quasi 20 giorni di agonia in seguito alle numerosi aggressioni subite da un gruppo di giovanissimi a Manduria, rischia di scoperchiare un vaso di Pandora, a patto che non sia l'omertà dei cittadini a vincere.Le responsabilità dei giovanissimi sono in fase di accertamento - 8 sono stati fermati con l'accusa di ...

Picchiato a morte da baby gang a Manduria. Pm : 'In tanti sapevano' | : Otto fermati: sono accusati di tortura e sequestro di persona per il decesso del 65enne Antonio Cosimo Stano, avvenuto il 23 aprile scorso. La polizia diffonde il filmato di un'aggressione all'anziano

Picchiato a morte dalla babygang : otto fermatiIl pm : tutto il paese sapeva del video dei soprusi : La polizia ha fermato otto persone, tra cui sei minorenni, considerate responsabili del pestaggio di Antonio Cosimo Stano, il 65enne deceduto il 23 aprile dopo essere stato Picchiato e seviziato da una baby gang a Manduria (Taranto).