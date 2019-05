optimaitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019)Dovremmo vivere un mese didavvero ricco di novità per i non pochi utenti che sono legati al cosiddettoP20. Lo smartphone Android, infatti, sta ricevendo anche inla patch di aprile, dopo che nella giornata di ieri è stata annunciata quella diin Cina (trovate i dettagli qui, con la collocazione geografica del pacchetto software che in qualche modo spiega la confusione che si è generata sulle sigle numeriche dei firmware), al punto che oggi 3possiamo già estrapolare qualche dettaglio extra.Anche in questo caso le informazioni principali vengono fornite da una fonte comeBlog, se pensiamo al fatto il sito tedesco ci parla di un pacchetto software preciso perP20, ovvero la. Il suo peso dovrebbe superare di pochissimo la soglia dei 250 MB e, stando a quanto emerso fino a questo momento, il changelog ufficiale non va oltre il ...

GioPao9 : Maggio intensissimo per #HuaweiP20: sta arrivando in Europa la B270, ma niente EMUI 9.1 - OptiMagazine : Maggio intensissimo per Huawei P20: sta arrivando in Europa la B270, ma niente EMUI 9.1 -