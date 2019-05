FCA | vendita definitiva | adesso la componentistica è dei giapponesi

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) L’azienda di, Magneti Marelli, non sarà più di proprietà FCA. La cessioneè stata completata a favore della giapponese Calsonic Kansei La casa automobilistica italoamericana, FCA, lo scorso anno aveva iniziato l’iter didella sua controllata Magneti Marelli, specializzata inper il settore automotive. Inizialmente, gli accordi prevedevano 6,2 miliardi di euro di introiti, in realtà la conclusionedelladi Magneti Marelli a Calsonic Kansei Corporation ha visto scendere il concordato a 5,8 milioni di euro. Secondo FCA, il prezzo ridotto è il risultato della stima della posizione finanziaria di Magneti Marelli alla data di chiusura.Il consiglio di amministrazione ha inoltre approvato la distribuzione straordinaria a favore dei portatori di azioni ordinarie di Fca pari a 1,30 euro per azione, pari a ...

