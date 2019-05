Elezioni comunali Firenze 2019, tutti i candidati e le liste per Palazzo Vecchio

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il prossimo 26 maggio i cittadini disaranno chiamati al voto non solo in vista delle europee, ma anche per eleggere il nuovo primo cittadino. Il sindaco uscente Dario Nardella, in corsa per un secondo mandato, sembra il favorito dai sondaggi. Lo sfidante più pericoloso per lui è il candidato del centrodestra Umberto Bocci. Candidatura in solitaria per il M5S, che presenterà Roberto De Blasi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...