David Solazzo | giallo sulla morte del cooperante fiorentino a Capo Verde

(Di venerdì 3 maggio 2019)si trovava adallo scorso novembre, presso l'isola di Fogo, per coordinare per l'Ong Cospe il progetto "Rotas do Fogo", volto a promuovere e rafforzare il turismo rurale ed ecosostenibile dell'isola dell'arcipelago africano dove ha perso la vita.Secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasto vittima di un incidente in casa, ma ci sono ancora molti elementi da chiarire: per giovedì è stata disposta l'autopsia sul corpo del giovane....

gabrieleporri : @giuliaselvaggi2 E un pensiero a David Solazzo ?? - Ale_CNCC : RT @ellyesse: Massima vicinanza alla famiglia e agli amici di David Solazzo e a tutta la comunità di @cospeonlus. Il giovane cooperante fio… - regaale581 : RT @ellyesse: Massima vicinanza alla famiglia e agli amici di David Solazzo e a tutta la comunità di @cospeonlus. Il giovane cooperante fio… -