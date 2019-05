Corruzione | Siri interrogato la settimana prossima Dai pm di Roma prima Arata

Accusato di Corruzione - Siri : "Se la procura non mi ascolta entro 15 giorni mi dimetto". Il premier Conte : "Revoca del mandato al prossimo ... : "Non mi voglio ergere a giudice del caso" e "invito anche il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica". "Ho sempre rivendicato per questo Governo un alto tasso di ...

Caso Siri - Giuseppe Conte chiede le dimissioni del sottosegretario leghista indagato per Corruzione : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione: "Assumendomi tutta la responsabilità politica, proporrò al prossimo Consiglio dei ministri la proposta di revoca del sottosegretario Siri". Per Conte la sua decisione è solamente "politica".Continua a leggere

Caso Siri - il premier Conte ha incontrato il sottosegretario indagato per Corruzione. M5s : 'Dimissioni sono la strada giusta' : ... il senatore pentastellato ha spiegato: 'Io ritengo che, a prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare e che non spetta alla politica ma al potere ...

Caso Siri - il premier Conte ha incontrato il sottosegretario indagato per Corruzione. M5s : “Dimissioni sono la strada giusta” : Il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, hanno avuto lunedì sera il faccia a faccia che era stato annunciato negli scorsi giorni. La decisione sulle dimissioni dell’esponente del Carroccio potrebbero arrivare in giornata durante un incontro a Tunisi tra il presidente del Consiglio e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il Movimento Cinque Stelle, intanto, insiste sulla ...

Siri - Di Maio : “Se qualcuno pensa che M5s stia zitto su Corruzione o inchiesta legata alla mafia - sbaglia” : “Con Salvini in questi mesi abbiamo fatto grandi cose assieme e abbiamo ottenuto grandi risultati. C’è tanto altro da fare. Ma se qualcuno pensa che il M5s stia zitto su temi così importanti come la corruzione o su una inchiesta legata alla mafia, allora ha proprio sbagliato movimento“. Così, a margine della convention del partito polacco Kukiz15 a Varsavia, il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio risponde a distanza a ...

"Non possiamo permetterci un indagato per Corruzione nell'esecutivo". Per Barbara Lezzi - ministro M5s - Siri deve lasciare subito : "Non stiamo riesumando le Province. C'è un lavoro che stiamo portando avanti dopo la disastrosa riforma Delrio, ma di tornare indietro non se ne parla". Lo afferma Barbara Lezzi, ministro M5S per il Sud, in un'intervista al Corriere della Sera in cui interviene anche sul caso Siri: "Non c'è contratto o garantismo che tenga, qui stiamo parlando di opportunità politica. Deciderà il premier Conte, ma un governo del ...

Siri indagato per Corruzione - “depositata informativa della Dia con l’intercettazione che tira in ballo il sottosegretario” : Secondo l’avvocato di Paolo Arata non è stata depositata, a sentire Ansa e Repubblica è vero il contrario: l’oggetto delle due versioni è l’ormai nota intercettazione ambientale tra Paolo e Francesco Arata, il cui contenuto è stato pubblicato da Corriere della Sera e Repubblica. Nel dialogo captato grazie a un trojan nel cellulare di Arata padre, quest’ultimo – a sentire l’accusa – ha parlato del prezzo ...

Corruzione : Salvini - 'caso Siri? la polemica politica la lascio agli altri...' : Corleone (Palermo), 25 apr. (AdnKronos) - "Se vogliamo parlare di quello che chiede Corleone sono disposizione, la polemica politica la lascio agli altri. Le sentenze le lascio ai magistrati". Così Matteo Salvini prima di lasciare Corleone (Palermo) per raggiungere Monreale per un comizio elettorale

Corruzione : pm Di Matteo - 'difesa Lega di Siri rischia di diventare segnale' : La politica dovrebbe avere un atteggiamento rigoroso al momento della formazione delle liste e degli uffici pubblici. Invece, troppo spesso non è così', sottolinea Di Matteo.

Corruzione : Toninelli - 'c'è un'ombra su di lui - Siri deve lasciare incarico' : Dopodiché, sarebbe auspicabile che si difendesse da semplice senatore,è una questione di opportunità politica'. Così in un'intervista al 'Corriere della Sera' il ministro delle Infrastrutture Danilo ...

Mafia - eolico e Corruzione. L'Inchiesta che inguaia Siri : Il sottosegretario leghista ai Trasporti nega tutto e chiede ai pm di essere ascoltato. E' sospettato di essere socio di un imprenditore 're del vento', Vito Nicastri, in odore di Mafia

Corruzione - caso Siri : sotto lente della procura i bilanci delle società di Arata e migliaia di file : ... a sua volta indagato per Corruzione, hanno iniziato a scandagliare il materiale sequestrato ieri per ricostruire i rapporti che l'imprenditore ha avuto con pezzi della politica e delle istituzioni. ...

Siri - gli Arata - la Lega e gli affari dell'eolico : quello che sappiamo dell'inchiesta per Corruzione : Perché il sottosegretario Armando Siri è indagato? Chi è Paolo Arata e quali sono i Legami sui e del figlio Federico Arata...

Corruzione : inchiesta Siri - pm 'Nicastri passava documenti dai domiciliari con il paniere' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Dagli arresti domiciliari Vito Nicastri, il 're' dell'eolico', passava documenti riservati al suo socio occulto, come dicono gli inquirenti, Paolo Arata, attraverso un che veniva calato all'occorrenza dal balcone. E' quanto hanno scoperto i pm nell'ambito dell'inchiest