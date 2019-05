Consiglio comunale aperto sulla Ragusa Catania

Ultimo Consiglio comunale da sindaco per Scazzosi - ai saluti anche Cerana e Canavesi : In chiusura spazio anche ad un po' di commozione: la vice sindaco Donata Canavesi infatti, ringraziando il comune per questi 5 anni di lavoro si è "accorta di non essere una politica, l'impegno mi ha ...

Il Consiglio comunale approva la copertura di piazza Carmine a Ballarò : ... del quale i piccoli commercianti sono anima e storia, così come la piazza del Carmine rappresenta un luogo simbolicamente importante che unisce cultura, storia ed economia della città'. Per rimanere ...

Sinistra per San Casciano - gli "identikit" di chi si candida al Consiglio comunale : Da circa dieci anni collabora con il Teatro Nazionale dell'Emilia Romagna di cui segue allestimenti e tournée di spettacoli. Apicoltore per passione. MODOU HABIB DIOP : 57 anni, famiglia con 11 figli ...

Perugia - Rinnovo del Consiglio comunale : il Popolo della Famiglia sarà sulla scheda. «Conferenza stampa per la presentazione della lista e ... : Modererà Fabio Torriero, giorna lista , scrittore, docente presso l'Università Lumsa di media, società e politica. Il PdF chiederà agli elettori consenso e fiducia anche per ristabilire, all'interno ...

David Baroncelli presenta la squadra dei candidati al Consiglio comunale il 2 maggio : Nove uomini e sette donne, dodici under 40 di cui alcuni non ancora ventenni, molti alla prima esperienza nella politica del territorio, i più con un impegno attivo ed attuale nel mondo del ...

Amministrative 2019 - Mimmo Lucano si candida in Consiglio comunale a Riace : “Non si potrà mai fermare il vento” : Mimmo Lucano riparte dal basso. Il sindaco “sospeso”, e ancora sottoposto al divieto di dimora nell’ambito dell’inchiesta “Xenia”, è candidato a consigliere comunale di Riace. Dopo tre legislature alla guida del piccolo comune della Locride non può più ripresentarsi come sindaco, ma ha deciso di dare comunque il suo contributo alla lista “Il cielo sopra Riace” guidata da Maria Spanò, il suo ex assessore che oggi si candida nel segno della ...