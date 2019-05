Ciclocross – Internazionali d’Italia Series | Tempier a caccia del tris nella tappa di

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Leader della classifica generale, il francese punta al successoAprutium Race. Al via con buone ambizioni anche Colledani e Teocchi Stephane, Nadir Colledani e Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) scaldano i muscoli per Aprutium Race, quarta prova did’Italia, in programma domenica 5 maggio a Pineto (Teramo). Vincitore dei primi due round, Andora Cup e Marlene Südtirol Sunshine Race,punta a riscattare il decimo postofangosa e imprevedibile Titano XCOe tornare al successo. Il francese guida la classifica Open maschile con 86 punti, 16 più di Gerhard Kerschbaumer. “L’obiettivo è fare una gara di vertice e possibilmente vincere, per consolidare ulteriormente il primato“, sintetizzaTerzo assoluto a quota 63, Colledani vuole confermarsi ad alti livelli dopo l’eccellente prestazione di San ...