Borderlands 3 vanterà un numero assurdo di boss

(Di venerdì 3 maggio 2019) Gearbox ha recentemente mostrato alcune sezioni inedite di gameplay per dare un assaggio ai fan degli aspetti più importanti dell'attesissimo3. Grazie a varie interviste è emerso che il titolo avrà un focus particolare suiCome riporta WCCFTECH, il Lead Enemy Designer Josh Jeffcoat ha affermato (durante una recente intervista) che per creare idel gioco è stato necessario un intero dipartimento di sviluppatori:"Abbiamo dovuto creare diversi ecosistemi e nemici per ogni singolo pianeta. Ildiin questo nuovo capitolo è il più alto di tutti i precedenti capitoli della serie, semplicemente un. E' uncosì alto che il mio dipartimento ha dovuto crearne un altro per focalizzarsi totalmente sui. Il mio amico Matt Cox ha guidato ilteam e l'unico suo compito era il curare ogni scontro con i vari."Leggi ...

