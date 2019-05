Battista pronto a sbancare | ancora | il teatro di Varese

Di Battista non si candiderà - la sua priorità non si chiama più “Movimento 5 Stelle”. Pronto per partire in India e scrivere un libro : Alessandro Di Battista dopo settimane di silenzio torna a farsi sentire e chiarire le sue posizioni. La priorità non è più nel Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista rompe il silenzio con una diretta Facebook. “Ho riflettuto” sull’opportunità di una candidatura alle Europee “e ho detto no. Candidarsi – spiega l’ex deputato romano – significa scegliere … Continue reading Di Battista non si ...