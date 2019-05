repubblica

(Di venerdì 3 maggio 2019) Questo il monito della Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria secondo cui 'l'alto livello del debito pubblico rende l'economia italiana esposta alle tensioni sui mercati finanziari e ...

continimarco : Bankitalia raffredda gli entusiasmi: 'Cresce l'incertezza, aumentano i rischi per la stabilità finanziaria'… - rep_economia : Bankitalia raffredda gli entusiasmi: 'Cresce l'incertezza, aumentano i rischi per la stabilità finanziaria' [aggior… - finanza24 : Bankitalia raffredda gli entusiasmi: “Cresce l’incertezza, aumentano i rischi per la stabilità finanziaria”… -