ACI e SARA al Giro d’Italia per sensibilizzare sulla sicurezza

Il ray trACIng è arrivato sulle vecchie GPU Nvidia ma sarà abbastanza veloce? - analisi tecnica : Con l'arrivo delle schede grafiche Nvidia RTX e del supporto al ray tracing in tempo reale per le API DirectX 12 e Vulkan, siamo stati messi di fronte, probabilmente, al futuro della tecnologia per la grafica dei videogiochi. Tutto questo, però, ha generato una controversia in quanto, fino a questa settimana, solo le GPU RTX potevano eseguire software con caratteristiche DXR, il che significava che solo un numero molto limitati di utenti PC ...

Formula 1 – Tra delusione e voglia di rivalsa - Raikkonen pensa già al Gp di Spagna : “deluso - ma in Catalogna sarà più fACIle per noi” : Le prime impressioni di Kimi Raikkonen al termine del Gp dell’Azerbaijan, il pilota dell’Alfa Romeo Racing deluso dalla performance odierna Il Gp dell’Azerbaijan replica lo stesso copione degli altri tre appuntamenti già andati in scena del campionato mondiale di Formula 1. Le due Mercedes sono state anche in questa occasione leader della corsa, seguite da tutte le altre monoposto in gara. Bottas ha vinto la gara ...

Lewis Hamilton F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Non sarà fACIle recuperare 7 decimi alle Ferrari - ma sul passo gara…” : Un terzo posto a quasi sette decimi dal miglior tempo di Charles Leclerc, non può certo far sorridere in maniera particolare Lewis Hamilton al termine della prima giornata dedicate alle prove libere disputata oggi. Il campione del mondo in carica, infatti, sapeva che la Ferrari avrebbe fatto la voce grossa in concomitanza con il Gran Premio dell’Azerbaijan 2019 di Formula Uno, ma il venerdì di Baku ha forse sorpreso in maniera negativa ...

A fuoco sarACInesca sede Lega a Casoria : NAPOLI, 26 APR - Attentato contro la sede della Lega a Casoria. Nella notte ignoti hanno dato fuoco alla saracinesca della sede del partito in via Tasso. "Di giorno festeggiano la libertà e di notte ...

Vincere un viaggio a Londra per scoprire OnePlus 7 non sarà fACIle con il nuovo concorso : OnePlus lancia un nuovo concorso che permetterà a cinque fortunati di Vincere un viaggio a Londra con un posto VIP per assistere alla presentazione di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro: ecco come partecipare. L'articolo Vincere un viaggio a Londra per scoprire OnePlus 7 non sarà facile con il nuovo concorso proviene da TuttoAndroid.

Per i cittadini dei territori separatisti dell’Ucraina orientale sarà più fACIle ottenere il passaporto russo : Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per facilitare la richiesta di passaporti russi da parte dei cittadini dei territori separatisti dell’Ucraina orientale. Con il nuovo regolamento i residenti nelle regioni di Donetsk e Luhansk potranno ricevere i passaporti entro

Alcuni antibiotici saranno ritirati dalle farmACIe : causano gravi reazioni : (Foto: Joe Raedle /Getty Images) reazioni avverse pericolose, “invalidanti, di lunga durata e potenzialmente permanenti” a carico del sistema muscolo-scheletrico e del sistema nervoso. È questa la ragione che ha spinto, su segnalazione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) a lanciare un allarme sull’utilizzo di antibiotici fluorochinolonici e chinolonici (ecco cosa dice la nota dell’Aifa). Effetti ...

Allerta su alcuni antibiotici : rischio reazioni | I farmACI saranno ritirati dal commercio : l’Agenzia Italiana del farmaco su alcuni antibiotici di uso comune per il rischio di gravi effetti collaterali “invalidanti, di lunga durata e potenzialmente permanenti”. L’Agenzia ha diffuso una nota con… L'articolo Allerta su alcuni antibiotici: rischio reazioni | I farmaci saranno ritirati dal commercio proviene da Essere-Informati.it.

Viaggiare per il mondo sarà più fACIle con le nuove Vodafone Travel : Vodafone sta per lanciare nuove offerte dedicate agli utenti viaggiatori: ecco le nuove proposte Travel mondo e Travel Europa, con minuti, SMS e GB aggiuntivi da utilizzare in molti Paesi. L'articolo Viaggiare per il mondo sarà più facile con le nuove Vodafone Travel proviene da TuttoAndroid.

Valtteri Bottas F1 - GP Cina 2019 : “Ferrari molto forte - recuperare quattro decimi non sarà fACIle!” : Il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas guarda tutti dall’alto nel Mondiale 2019 di Formula Uno. Il finnico, grazie al successo nel primo round in Australia e al secondo posto in Bahrein, è intenzionato a riconfermarsi in Cina, sulla pista di Shanghai. Una situazione di classifica favorevole alle Frecce d’Argento anche per via delle problematiche della Ferrari, che nel weekend a Sakhir ha sprecato una ghiotta occasione di ...

Chelsea - Sarri : «Per noi non sarà fACIle» : LONDRA - Alla vigilia della sfida di andata dei quarti di Europa League tra il suo Chelsea e lo Slavia Praga , Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa: 'Dobbiamo rimanere concentrati, sarà un ...

GC32 RACIng Tour 2019 - tra le dieci barche in gara ci saranno anche Oman Air e Zoulou : Per l’edizione 2019 del GC32 Racing Tour saranno al via anche Oman Air e Zoulou, che faranno parte delle dieci barche in gara Ci sarà anche uno dei team più “anziani” e di successo delle Extreme Sailing Series nella flotta di dieci barche che lotteranno per aggiudicarsi il primato nel GC32 Racing Tours 2019. Team Oman Air supported by EFG Private Bank Monaco parteciperà ai cinque eventi del GC32 Racing Tour con due nuovi componenti ...

Masterchef 9 ci sarà? Valeria RACIti e Giorgio Locatelli vincono l’ottava edizione per la gioia dei fan : Dopo la noiosa e poco brillante settima edizione, sembra proprio che il cooking show di Sky Uno abbia trovato nuova linfa grazie ad un vario gruppo di concorrenti e all'ingresso di Giorgio Locatelli tanto che adesso tutti si chiedono se Masterchef 9 ci sarà e se lo chef sarà ancora tra i giudici. Sembra ancora presto per avere dettagli sulla prossima, possibile, edizione del cooking show Sky ma quello che è certo è che i presupposti ci sono ...