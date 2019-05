Serie A | Cagliari | Maran rinnova fino al 2022

Serie A - Roma-Cagliari 3-0 : highlights e gol 34esima giornata - Sky Tg24 - : Giallorossi scatenati dal primo tempo, con i gol degli argentini Fazio e Pastore all'inizio del match. Nella ripresa, la rete di Kolarov dopo molte altre occasioni di andare a segno

Serie A - Roma forza tre - Cagliari spazzato via : E la Roma va, convinta nei propri mezzi e nella rincorsa al quarto posto. Che stasera si prende, almeno momentaneamente, in attesa della risposta di Milan e Atalanta. Tre a zero al Cagliari in un ...

Serie A Cagliari - Maran : «Se subisci due gol in 7 minuti diventa difficile» : ROMA - Troppo in forma questa Roma , troppo devastante Pastore oggi: il Cagliari si inchina ai giallorossi. Ecco le parole del tecnico rossoblu Rolando Maran a Sky Sport: "Abbiamo avuto subito un approccio negativo, ma la settimana non lasciava presagire questo, dato che ci siamo allenati con grande intensità. Subire due gol dopo 7' diventa difficile, e non va ...

Serie A - la Roma passeggia contro il Cagliari : 3-0 all'Olimpico - Ranieri vede la Champions : Una Roma solida e concreta sbriga la pratica Cagliari e mantiene un passo da Champions. La squadra di Claudio Ranieri continua la striscia positiva calando il tris all'Olimpico: successo deciso dal micidiale uno-due argentino firmato Fazio e Pastore nei primi minuti e dalla rete nel finale di Kolaro

Serie A : Roma-Cagliari 3-0 : ANSA, - ROMA, 27 APR - La Roma batte il Cagliari 3-0 nel secondo anticipo della 34/a giornata di Serie A e sale momentaneamente al quarto posto in classifica, a +2 su Milan e Atalanta che giocano tra ...

Serie A Roma-Cagliari 3-0 - il tabellino : ROMA - La Roma fa felice il proprio pubblico vincendo all'Olimpico contro il Cagliari : gli uomini di Ranieri ottengono tre punt d'oro per la corsa Champions grazie alle reti siglate nel primo tempo ...

Serie A - Roma-Cagliari 3-0 : scatto Champions per Ranieri : All.: Maran Arbitro: Manganiello Marcatori: 5' Fazio, R,, 8' Pastore, R,, 41' st Kolarov, R, Ammoniti: Manolas, R,; Ceppitelli, Pisacane, C, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

Serie A - anticipo Roma-Cagliari 3-0 : 19.53 La Roma liquida 3-0 la pratica Cagliari e sale al quarto posto a 58 punti, a -3 dall'Inter impegnata nel posticipo con la Juve, e a +2 su Milan e Atalanta che devono ancora giocare. I sardi restano a 40 punti, in posizione tranquilla. La Roma passa subito:su azione d'angolo Fazio incorna di testa,Cragno smanaccia quando il pallone è già entrato (5'). All'8' Pastore dal limite raddoppia con un destro di precisione. 'El Flaco' coglie ...

Roma-Cagliari : probabili formazioni - quote e pronostico di Serie A : Roma-Cagliari: probabili formazioni, quote e pronostico di Serie A Sabato 27 Aprile 2019 la Roma ospiterà il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 34esima giornata di Serie A, è fissato per le ore 18:00. Roma-Cagliari: il pronostico Il match di andata alla Sardegna Arena ha serbato grandi sorprese; i giallorossi dopo essere passati in vantaggio di due gol nei primi 45 minuti, si ...

Probabili Formazioni Roma – Cagliari - Serie A 27/04/2019 : Probabili Formazioni Roma – Cagliari, Serie A 27/04/2019Roma a caccia di punti Champions, mentre gli ospiti hanno già raccolto punti fondamentali per la salvezza: il pronostico verte verso i giallorossi.Roma – Ranieri schiera punta Dzeko, con alle sue spalle il trio formato da Perotti, Kluivert e El Shaarawy. Mirante confermato, Fazio e Juan Jesus saranno i centrali, mentre i terzini saranno Florenzi e Kolarov. Spazio a ...

Serie A : Roma-Cagliari - le quote puntano su El Shaarawy e Dzeko : ROMA - Non ha mai perso negli ultimi nove precedenti contro il Cagliari e anche domani la Roma avrà la strada spianata contro i rossoblù. In quota è un turno facile per i giallorossi, contro una ...

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI/ Diretta tv - Manolas è ancora in dubbio - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI: Diretta tv, le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 34giornata del campionato di Serie A.

Serie A Cagliari - Cacciatore recuperato : Cagliari - Allenamento mattutino per il Cagliari , al Centro Sportivo di Assemini, con i rossoblù che proseguono la preparazione alla sfida di sabato sera con la Roma , in programma all'Olimpico. ...

Serie A : arriva il Cagliari - la Roma punta Cragno. E c'è il sogno Barella... : Alessio Cragno, 24 anni. Lapresse Sarà che Cragno fa tanta rima con ragno, ma immaginare l'attuale portiere del Cagliari con addosso i colori giallorossi a Trigoria piace parecchio, nonostante ancora ...