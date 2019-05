L'oroscopo di domani 3 maggio : Gemelli passionale - Scorpione riflessivo : Le previsioni astrali invitano i segni zodiacali a scrollarsi di dosso un torpore emotivo che nuoce all'amore. NelL'oroscopo di venerdì vengono approfondite anche le opportunità professionali per ottenere fortuna in ambito lavorativo. L'oroscopo di venerdì Ariete: la sensibilità della Luna nel vostro segno smorzerà un tantino i vostri modi bruschi, tanto che approfondirete l'amore con forte slancio emotivo. Nel lavoro puntate tutto su Mercurio ...

Oroscopo di maggio per lo Scorpione : momento complesso per il lavoro : Il mese di maggio è arrivato per tutti i segni zodiacali. Cosa prevedono le stelle per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione nel periodo compreso tra il primo ed il 31 maggio 2019? Di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute, ma anche consigli per vivere al meglio il mese ormai arrivato. Quello di aprile è stato un periodo interessante per i nati Scorpione sia per quanto riguarda il lato sentimentale che professionale. In amore avete ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 2 maggio : Scorpione confuso - incontri per Acquario : Le previsioni astrali di giovedì, dedicate a ciascun segno zodiacale, acquistano un fascino particolare per via dei transiti planetari favorevoli. La Luna entra in Ariete e beneficia anche il Cancro, l'Acquario, il Leone e il Sagittario. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single che racchiude intriganti informazioni anche sugli altri simboli dello zodiaco. Astri e oroscopo dell'amore per i single di giovedì Ariete: tanto amore nel vostro ...

L'oroscopo di domani 1 maggio : Scorpione intuitivo - benessere per Toro : L'oroscopo di mercoledì abbina alle previsioni astrali fortunate una frase dedicata a ciascun segno dello zodiaco. L'oroscopo dell'1 maggio dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarete molto astuti e introversi per via degli influssi saturniani che si incrociano con il vostro Mercurio, generando uno stato d'animo insofferente. Puntate tutto su Venere, ospite nel vostro cielo e portatrice di amore. Ecco un pensiero per voi: "Un uomo è tale se sceglie ...

Oroscopo 6 maggio : Scorpione e Ariete indisponenti - Vergine in cerca di tranquillità : Nella giornata di lunedì 6 maggio ci sarà ancora qualche perplessità in amore per l'Ariete, la Bilancia e il Cancro, ma saranno comunque indaffarati sul posto di lavoro al pari dei Pesci, del Toro e dei Gemelli. Venere sarà il pianeta del Capricorno questa settimana. Il Leone in particolare dovrà prestare la massima attenzione ad una situazione abbastanza critica per quanto riguarda il livello lavorativo. L'Oroscopo di lunedì 6 maggio ...

Oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio : Gemelli mondano - Scorpione puntiglioso : Durante la settimana che va dal 20 al 26 maggio si verificherà lo spostamento di Sole e Mercurio dai gradi del Toro - dove stazionano anche Venere e Urano - a quelli dei Gemelli. Marte e il Nodo lunare si troveranno in Cancro, mentre Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno. Giove sarà in Sagittario e Nettuno in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Gemelli mondano Ariete: famiglia d'origine. In questa ...

L'oroscopo del giorno 1° maggio - 2^ sestina : inizio mese favoloso per Scorpione e Pesci : L'oroscopo del giorno di mercoledì 1 maggio 2019 mette le mani avanti in merito alla bontà delle attuali previsioni, soprattutto per quanto riguarda l'amore e il lavoro. In base a quanto appena affermato, ad avere massima attenzione da parte delle stelle, opportunamente ben descritti nell'articolo di oggi saranno solo due segni. Curiosi di appurare chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, potrà contare ...

L'oroscopo del giorno 30 aprile - previsioni ultimi 6 segni : Scorpione e Bilancia 'volano' : L'oroscopo del giorno 30 aprile 2019 si presenta con le previsioni zodiacali sul prossimo martedì. Le analisi sono rivolte esclusivamente ali ultimi sei segni. Ad essere valutati saranno Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che questa parte della settimana si prevede altamente favorevole per i nativi dello Scorpione. Giustamente e meritatamente la "top del giorno" del prossimo martedì andrà quindi di ...

L'oroscopo dell'amore di coppia dall'1 al 5 maggio : Leone deciso - Scorpione intuitivo : Le previsioni astrali di inizio maggio promettono bene per l'Ariete, il Sagittario, il Leone, i Gemelli e l'Acquario, grazie ai transiti favorevoli di Venere e Mercurio. Di seguito anche le premonizioni astrologiche degli altri segni, rivelate nelL'oroscopo dell'amore di coppia. Le relazioni a due nelL'oroscopo dell'amore Ariete: sinceri e devoti in coppia, potrete contare su una Luna favorevole già nella giornata di giovedì. Incrociando i suoi ...

Oroscopo di maggio : fortuna e amore per Cancro e Scorpione - mese straordinario per Leone : Il mese di maggio è ormai vicino, e questo quinto mese dell'anno, riserverà fortuna al lavoro e tanto amore per molti segni zodiacali, come Leone, Scorpione e Cancro. In questo mese, Marte sarà nel segno dei Gemelli nella prima metà del mese, che consentirà ai nativi del segno single, di poter trovare, con un po' di fortuna, la loro anima gemella. Venere stazionerà nel segno dell'Ariete nella seconda metà del mese regalando, soltanto per questi ...

L'oroscopo di domani 27 aprile : Scorpione irascibile - Pesci mistico : L'oroscopo dedicato alla giornata di sabato si avvale del calcolo delle effemeridi astrali per aiutare i segni zodiacali a raggiungere una felicità tanto desiderata. Le seguenti previsioni astrologiche saranno il risultato delle sensazioni dettate dal destino. L'oroscopo della fortuna dall'Ariete alla Vergine Ariete: Venere e Mercurio continuano a incrociare le loro energie e vi impegnerete molto per migliorare il rapporto di coppia, cercando un ...

Oroscopo 1° maggio : Scorpione disponibile - Pesci impigrito : La giornata del primo maggio sarà purtroppo una giornata di lavoro per moltissimi, ma molti si lasceranno scoraggiare troppo, come la Bilancia e l'Ariete. Il malcontento in alcuni casi potrebbe intaccare altri ambiti al di fuori del lavoro, come nel caso del Toro e del Gemelli, mentre ci sono segni che dal luogo di lavoro possono trovare delle opportunità vantaggiose come lo Scorpione e il Leone. Di seguito, le previsioni di tutti i segni dello ...

Oroscopo 29 aprile : Scorpione e Capricorno passionali - Leone indaffarato : Nella giornata di lunedì 29 aprile Plutone e Saturno saranno nel segno del Capricorno, rendendo i nativi del segno molto passionali. Venere e Mercurio rimarranno invece nel segno dell'Ariete, tanto che saranno particolarmente stanchi durante questo lunedì. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo di questo inizio di settimana per i dodici segni zodiacali....Continua a leggere

Oroscopo 30 aprile : Scorpione indifferente - disastri per Acquario : La giornata di martedì 30 aprile è una di quelle in cui qualcuno incrementa i propri guadagni anche se non in modo significativo, come i Pesci, la Vergine e la Bilancia. Il Capricorno dovrà soltanto ridefinire la sua complicità con il partner, ma sono i segni zodiacali dell'Acquario e dei Gemelli quelli che al momento sono un po' confusi e arrabbiati. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata per tutti i segni. L'Oroscopo dall'Ariete ...