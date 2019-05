Roma | l' Italia prende d' aceto | torna il balsamico Mazzetti Per il lancio un pranzo dallo

C.Italia : Lega A - murales a Bergano e Roma : Roma, 2 MAG - In vista della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, che si affronteranno mercoledì 15 maggio allo stadio Olimpico, la Lega Serie A farà realizzare nelle città di Bergamo e Roma ...

Volley - primo raduno per l’Italia : 16 azzurri convocati - tutti i giovani a Roma. Incomincia l’estate della Nazionale : Domenica 5 maggio inizierà la lunga estate della Nazionale Italiana di Volley maschile, al Centro di Preparazione Giulio Onesti di Roma incomincerà infatti il primo collegiale stagione che si concluderà il 10 maggio. Il CT Chicco Blengini ha convocato 16 atleti tra quelli che fanno parte della lista di 30 presentata l’altro giorno alla FIVB, assenti tutti i big come già annunciato e spazio ai giovani che avranno così la possibilità di ...

Internazionali d’Italia 2019 : Maria Sharapova salterà anche il torneo a Roma. Il problema alla spalla persiste : Niente da fare per Maria Sharapova. La russa, dopo aver dato forfait ai tornei di Indian Wells e di Stoccarda, non sarà al via neanche degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. La campionessa siberiana, impostasi in tre occasioni al Foro Italico nel 2011, 2012 e 2015, non potrà quindi giocare dal 6 al 19 maggio sulla terra rossa capitolina per un infortunio alla spalla destra da cui non ha ancora recuperato ed a causa del quale è stata ...

Antonio Conte - l’allenatore più ricercato! In Italia è lotta fra Inter - Roma e Milan : ma attenzione al PSG : Antonio Conte è l’allenatore più ricercato dai top club europei: in Italia è lotta a tre fra Inter, Roma e Milan, mentre all’estero il PSG lo tiene d’occhio Con le ultime partite rimaste in ogni campionato, le big di tutta Europa inziano a buttar giù i primi pensieri giguardanti la prossima stagione. Uno su tutti è quello dell’allenatore, scelta imprescindibile al fine di programmare la nuova annata. Uno fra i nomi ...

Giro d'Italia : 'A Tor Bella Monaca non si passa' - a rischio la tappa Romana : Per il braccio destro di Raggi, in ogni caso, 'non si è trattato di una decisione 'politica', ma di analisi tecniche fatte dai dipartimenti che si occupano della viabilità e della Polizia locale. Per ...

Evento Domino #11 presenta le eccellenze della danza italiana il 4 maggio | Spazio 900 - Roma : 11° edizione Evento Domino 4 maggio | h. 22.30 Spazio 900 | Piazzale Guglielmo Marconi 26b (Roma) Evento Domino #11 presenta le eccellenze della danza italiana Giunto alla sua undicesima edizione riparte Evento Domino, sabato 4 maggio, presso Spazio 900 a Roma, ancora più potente e ricco di novità, grazie alla collaborazione di artisti, dj, visual artist, danzatori, fumettisti, personaggi del mondo dello spettacolo. Evento Domino è un format ...

Bankitalia - cdm nomina Panetta direttore generale e Pantalone prefetta di Roma Lega : ‘Ok su Autonomia’. M5s : ‘Ancora no’ : Fabio Panetta nuovo direttore generale. Luigi Signorini confermato nel direttorio, nel quale entrano l’ex ragioniere dello Stato Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, ex country manager di Barclays Italia e vicepresidente esecutivo e presidente del comitato di remunerazione e nomine di A2A SpA. Il consiglio dei ministri ha dato via libera alle nomine per il direttorio di Bankitalia, confermando i nomi indicati da palazzo Koch lo scorso 28 ...

«Caligiuri - futuro in Italia : duello tra Roma - Lazio - Inter e Milan» : Roma - C'è un Italiano, da una vita "confinato" in Bundesliga che, stando a quanto riporta la 'Bild', sarebbe in procinto di fare ritorno nel Belpaese: si tratta di Daniel Caligiuri , esterno ...

Internazionali d’Italia 2019 – Sergio Tacchini porta Barbie sui campi di Roma [GALLERY] : Sergio Tacchini agli Internazionali di Roma con la capsule tennis Barbie Sergio Tacchini, marchio noto a livello internazionale per aver vestito i migliori tennisti per più di 50 anni, porta Barbie sui campi da tennis dei prossimi Internazionali di Roma 2019 dopo il debutto della linea al Master 1000 di Indian Wells a inizio marzo scorso. Le tenniste del Team Tacchini sono infatti scese in campo indossando i colori di Barbie in occasione ...

Ritorna Kickit a Roma : 5 maggio market streetwear punta creativi under 25 e talenti italiani : Roma – Sale l’attesa per il Kickit, il market numero uno in Italia dedicato allo streetwear e alle sneakers, in programma domenica 5 maggio dalle 10 alle 20 all’Atlantico di Roma, tempio degli eventi live della Capitale. creativi under 25 e talenti Made in Italy, sono questi gli ingredienti principali che animeranno la quinta edizione della rassegna ‘modaiola’ piu’ amata dai ragazzi. I l founder Fabrizio ...

Giro di Romandia 2019 - Roglic e Viviani fanno l'ultimo test per il Giro d'Italia : Sei giorni di gara, con due cronometro da 21 chilometri in totale e quattro tappe in linea con molte salite da affrontare: è il menu del Giro di Romandia 2019 , per molti l'ultimo test in vista del ...

La Giovane Italia : Filippo Romagna - il 'bello' di saper crescere : Parlando di sogni, anche in questa puntata- in onda lunedì 29 aprile alle 17.45 su Sky Sport Uno, alle 18.15 su Sky Sport Serie A e alle 21.45 su Sky Sport24- spazio a quello dei 2006 delle Academy ...