Raduno Nazionale Camper a Rainbow Magicland

Volley - primo Raduno per l’Italia : 16 azzurri convocati - tutti i giovani a Roma. Incomincia l’estate della Nazionale : Domenica 5 maggio inizierà la lunga estate della Nazionale Italiana di Volley maschile, al Centro di Preparazione Giulio Onesti di Roma incomincerà infatti il primo collegiale stagione che si concluderà il 10 maggio. Il CT Chicco Blengini ha convocato 16 atleti tra quelli che fanno parte della lista di 30 presentata l’altro giorno alla FIVB, assenti tutti i big come già annunciato e spazio ai giovani che avranno così la possibilità di ...

Basket femminile - la Nazionale azzurra pronta per il Raduno di Chianciano : primo passo verso gli Europei : La squadra di coach Crespi si prepara ad iniziare il raduno di Chianciano in programma da lunedì 6 maggio La Nazionale femminile muoverà i primi passi verso l’EuroBasket Women 2019 (Serbia e Lettonia, 27 giugno-7 luglio) a partire da lunedì 6 maggio a Chianciano Terme. La località toscana, che nel prossimo ottobre ospiterà l’Opening Day del campionato femminile di A1, vedrà in campo le Azzurre per tre giorni, per un ...

Canottaggio – A Sabaudia il Raduno della Nazionale maggiore in vista degli Europei di Lucerna : Canottaggio: partito il Raduno Preparatorio per il Campionato Europeo di Lucerna Ha preso il via ieri a Sabaudia il nuovo Raduno della Nazionale maggiore, propedeutico per la composizione della squadra azzurra che parteciperà al Campionato Europeo Assoluto in programma a Lucerna (Svizzera) dal 31 maggio al 2 giugno prossimi. Complessivamente sono 50 gli atleti, tra uomini e donne, convocati dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo a questo ...

Gubbio - grande successo per il Raduno Nazionale dei Suonatori di Campane : ... con molto impegno, per salutare il "Campanone" che -nonostante la sua veneranda età- ha il pieno comando sulla torretta da dove si lancia il saluto più bello al mondo. La Compagnia attualmente è ...

Volley femminile - inizia la stagione della Nazionale. Da oggi le azzurre in Raduno a Milano : È iniziata oggi la stagione 2019 della Nazionale Italiana di Volley femminile, che si è radunata in collegiale al Centro Pavesi di Milano. Le azzurre, guidate dal CT Davide Mazzanti, si alleneranno fino a domenica 28 aprile. Sono quattordici le atlete convocate: Carlotta Cambi, Agnese Cecconello, Beatrice Molinaro, Elena Perinelli, Giulia Angelina, Josephine Obossa, Francesca Villani, Anna Nicoletti, Elena Pietrini, Sylvia Nwakalor, Chiara De ...

Pallavolo – La Nazionale italiana femminile in Raduno a Milano il 23 aprile : Martedì 23 aprile il primo raduno delle azzurre di Davide Mazzanti Martedì 23 aprile prenderà ufficialmente il via la stagione 2019 della Nazionale italiana femminile che si radunerà in collegiale al Centro Pavesi di Milano. Quattordici le atlete convocate dal commissario tecnico Davide Mazzanti: Carlotta Cambi, Agnese Cecconello, Beatrice Molinaro, Elena Perinelli, Giulia Angelina, Josephine Obossa, Francesca Villani, Anna Nicoletti, ...

Canottaggio - Italia in collegiale a Piediluco : 50 atleti convocati per il Raduno nazionale : Francesco Cattaneo, Direttore Tecnico della nazionale Italiana di Canottaggio, ha diramato le convocazioni per un raduno nazionale che si terrà a Piediluco (in provincia di Terni) fino al 19 aprile. Al collegiale partecipano 50 atleti e prevede anche la partecipazione al Memorial Paolo d’Aloja (12-14 aprile). Di seguito gli azzurri convocati per il collegiale. SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Clara ...

Hockey prato : Raduno a Roma per la Nazionale femminile - le convocate di Roberto Carta : Nuovo raduno di preparazione per la Nazionale femminile di Hockey su prato: le azzurre, sotto gli ordini del ct Roberto Carta, si ritroveranno a Roma, come di consueto al Centro Sportivo Giulio Onesti all’Acqua Acetosa per preparare al meglio gli appuntamenti stagionali. A lavoro le venticinque atlete convocate dal 14 al 21 aprile. Questa la lista delle azzurre presenti: PORTIERI PIRAS GIORGIA POLISPORTIVA FERRINI MARLETTA GIULIANA ...

Euro 2020 Nazionale - parte il Raduno degli azzurri di Mancini : Euro 2020 Nazionale – Zaniolo, Moise Kean e Mancini dell’Atalanta sono tra i convocati del ct azzurro, Roberto Mancini, per i primi due impegni dell’Italia nelle qualificazioni a Euro 2020. I convocati si sono presentati alla spicciolata, a Coverciano, entro le 24 di ieri sera dove si alleneranno fino a venerdì prima di raggiungere Udine sede del […] L'articolo Euro 2020 Nazionale, parte il raduno degli azzurri di ...

Hockey prato : i convocati di Roberto Da Gai per un Raduno della nazionale maschile : Nuovo raduno per la nazionale maschile di Hockey su prato. La squadra si ritroverà presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma dal 7 all’11 aprile 2019 per preparare al meglio i prossimi appuntamenti: l’obiettivo sono ovviamente le Final delle Hockey Series di Kuala Lumpur, in Malesia (26 aprila-4 maggio). Ventidue gli uomini al servizio di Roberto Da Gai: in programma tre amichevoli con la Polonia. Questi i convocati ...

A Verona il Raduno della Internazionale della Controriforma. Diciamo "No pasarán" : Associazioni per i diritti umani, movimenti delle donne e pro gender, sigle studentesche e sindacali, la splendida piazza di Milano contro il razzismo, il 15 marzo ragazze e ragazzi per l'ambiente.E allora diamoci tutte e tutti un appuntamento anche a Verona per dire: No pasarán, non passerà la Controriforma.Perché è chiaro a tutti cosa sarà dal 29 al 31 marzo a Verona il Congresso mondiale delle famiglie. Quel ...

Pietra Ligure - tutto pronto per il 2° Raduno Nazionale del Vespa Club : Giovanni; seguiranno spettacoli di intrattenimento con "Vespa freestyle di Nicola l'Impennatore" e un concerto live del gruppo savonese "The Good Times". Domenica 14 aprile, appuntamento sul ...

Nazionale Under 19 - Raduno a Padova in vista della fase élite del Campionato Europeo : 28 i convocati : Il ct Guidi ha convocato 28 giocatori per il raduno che si svolgerà a Padova in vista della fase élite del Campionato Europeo U19 A pochi giorni dalla fase élite del Campionato Europeo Under 19, il tecnico degli Azzurrini Federico Guidi ha convocato 28 giocatori, tra cui 10 sotto età (nati nel 2001), per un raduno che si terrà a Padova da martedì 12 a venerdì 15 marzo. In questi tre giorni Guidi avrà modo di saggiare lo stato di forma ...