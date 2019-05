Napoli | operazione alla spalla per Chiriches | stagione finita

forzazzurri

(Di giovedì 2 maggio 2019)spperArrivano buone notizie per ilsul fronte Vlad. Il difensore rumeno nella partita contro l’Atalanta aveva rimediato una nuova bottasp, suo tendine d’Achille da ormai oltre un anno. L’ex Tottenham in queste ore ha subito un’e fortunatamente è perfettamente riuscita.L’spsinistra è stata svolta a Villa Stuart. Laper il ragazzo è, lo si aspetta direttamente per il ritiro di Dimaro.Questa la nota ufficiale del“Vladè stato operato oggi a Villa Stuart per la lussazionespsinistra. Si è trattato di un intervento complesso che è perfettamente riuscito. Vlad sarà pronto per il ritiro estivo di Dimaro Folgarida”.Articoli correlati:Incontro tra Insigne e Mino Raiola, l’agente ...

ranofrontiere : IL CALCIO NAPOLI: 'CHIRICHES, OPERAZIONE COMPLESSA MA RIUSCITA; SARÀ A DIMARO-FOLGARIDA!' #Chiriches #operazione… - AzzurraAzzurra8 : IL CALCIO NAPOLI: 'CHIRICHES, OPERAZIONE COMPLESSA MA RIUSCITA; SARÀ A DIMARO-FOLGARIDA!' #Chiriches #operazione… - NCN_it : IL CALCIO NAPOLI: 'CHIRICHES, OPERAZIONE COMPLESSA MA RIUSCITA; SARÀ A DIMARO-FOLGARIDA!' #Chiriches #operazione… -