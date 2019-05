Messi rifila un pugno a Fabinho I tifosi inglesi chiedono la squalifica

ilgiornale

(Di giovedì 2 maggio 2019) Antonio Prisco Si scatenano le proteste deidei Reds cheladi, dopo la diffusione del video in cui il campione argentinounUna petizione perre Leo: idel Liverpool insorgono dopo il video pubblicato sui social in cui il fuoriclasse argentino sferra unUna serata indimenticabile e grandi celebrazioni per Leo, protagonista di una fantastica doppietta nella sfida di ieri sera contro il Liverpool con la 600 storica rete con la maglia del Barcellona. Grande gioia che potrebbe essere però vanificata. I sostenitorisono infatti molto irritati dall'episodio da cui è nato il bellissimo 3-0 della Pulce. Un replay inedito che sta circolando sui social, infatti, mostra una manata della Pulce a, non sanzionata dall'arbitro Bjorn Kuipers che ha invece concesso fallo ...

PandaSalvo : Ieri in diretta ne avevo avuto la sensazione, oggi rivedendo i replay ne ho avuto la conferma. Nell'azione che port… - AlessandroCar86 : @pisto_gol Ma cosa centra CR7 hai sempre in bocca lui tu sei ossessionata Nyemar o Messi cosa guadagnano sei pateti… -