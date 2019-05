Il nuovo video di Sniper Elite V2 Remastered ci rivela 7 ragioni per effettuare l' upgrade

Si riderà in Sex Education 2 - Netflix mostra il cast di nuovo sul set della sua commedia rivelazione (video) : Ha debuttato a gennaio scorso ed è diventata rapidamente uno dei titoli più amati e virali sulla piattaforma, al punto da essere subito rinnovata: Sex Education 2 ci sarà e arriverà su Netflix probabilmente già il prossimo anno, visto che il cast è in procinto di iniziare le riprese dei nuovi episodi. Un video di Netflix mostra i protagonisti dell'audace serie sulla scoperta della sessualità nell'età adolescenziale mentre leggono, molto ...

Il leader dell’Isis al-Baghdadi è vivo e ha diffuso un nuovo video : Il leader dell’Isis al-Baghdadi Lo avevano dato per morto almeno cinque volte, invece è ancora vivo. Abu Bakr al-Baghdadi, il leader dell’Isis che nell’estate del 2014 proclamò la nascita del Califfato durante un discorso in una moschea nella città irachena di Mosul, è tornato a farsi sentire il 29 aprile con un video di 18 minuti, nel quale ha chiesto ai jihadisti di “attaccare la Francia e i suoi alleati”. La pubblicazione del ...

La modalità co-op dell'RTS Conan Unconquered si mostra in un nuovo video : Tra soli 30 giorni Conan Unconquered, l'RTS creato dai veterani di Command & Conquer presso Petroglyph, farà il suo debutto su PC ed immergerà i giocatori nel selvaggio mondo di Conan.Come detto sopra, il titolo è uno strategico in tempo reale con elementi survival e presenta la possibilità di essere giocato completamente in cooperativa, collaborando con un secondo giocatore per costruire una base fortificata per respingere gli invasori. ...

Che Tempo Che Fa - Coez presenta il nuovo singolo “Domenica” (Video) : Che Tempo che Fa, Coez ospite della puntata del 28 aprile, ha presentato il nuovo singolo “Domenica”. (Video) Come già anticipato tra gli ospiti della puntata di Che Tempo che Fa (qui gli ascolti), in onda su Rai 1 ogni domenica dalle 20:35, c’era Coez. Nella puntata ha presentato in anteprima il singolo “Domenica“, a pochi giorni dall’uscita, tratto dal nuovo album “E’ sempre bello“. Subito ...

VIDEO Lewis Hamilton - nuovo tatuaggio sulla mano sinistra per il campione del mondo : Lewis Hamilton non passa mai inosservato e il quarto weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno, a Baku, non fa eccezione. Il cinque volte iridato, oltre che alle grandi qualità in pista, mette spesso in mostra il suo stile molto particolare e la collezione dei tatuaggi presenti sul suo corpo va ad arricchirsi di un altro simbolo sulla mano sinistra. Come svelato da Sky Sport F1, Lewis si è concesso un altro “disegno” con un ...

Il nuovo video di Days Gone ci insegna ad affrontare le orde di freaker : Days Gone è arrivato e Sony ha pubblicato diversi video per spiegare le numerose funzionalità del gioco, compresi i suoi nemici e come attraversare il vasto open world. Ora, come segnala Gamingbolt, è stato pubblicato un video in cui gli sviluppatori forniscono alcuni suggerimenti su come affrontare una delle più grandi caratteristiche del gioco: le orde di freaker.La lotta vi impegnerà contro gruppi molto numerosi di nemici: le orde avranno un ...

Taylor Swift feat Brendon Urie di Panic! at the Disco/ ME! - video del nuovo singolo : Taylor Swift torna al fianco di Brendon Urie con il nuovo brano Me!, l'annuncio sui social con un maxi poster e poi con un video ufficiale

Testo e video del nuovo singolo di Taylor Swift ME! con Brandon Urie - tripudio di colori e gatti per l’addio a Reputation : Dopo il countdown che ha alimentato l'attesa sui social network, il nuovo singolo di Taylor Swift ME! ha visto finalmente la luce venerdì 26 aprile, come primo estratto dal prossimo album di inediti che inaugura la nuova era discografica della popstar dopo Reputation. Trattasi in realtà di un featuring perché ME! vede la partecipazione di Brandon Urie, il frontman dei Panic! At the Disco: la collaborazione sembra aprire la strada ad un disco ...

Blacksad : Under the Skin è il videogioco tratto da un apprezzatissimo fumetto che ha una data di uscita e un nuovo trailer : Forse i più attenti alla scena fumettistica avranno sentito parlare di Blacksad, una serie realizzata da Juan Díaz Canales (testi) e Juanjo Guarnido (disegni) e pubblicata dall'editore francese Dargaud in cui seguiamo le avventure dell'investigatore privato John Blacksad che si muove nell'America degli anni '50.Atmosfere noir e tutti gli stilemi classici del genere hard boiled ma anche una particolarità non da poco: il mondo di Blacksad è ...

Madonna - il video di Medellin con Maluma/ Madame X : nuovo album per la Queen del Pop : Madonna in esclusiva per MTV, ha presentato al mondo intero, il video del suo nuovo singolo 'Medellin', in coppia con Maluma.