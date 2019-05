Bonus 500 euro docenti confermato | requisiti e importo | il documento Mef

Bonus Docenti 2019-2020 : rendiconto 500 euro per meritevoli - scadenza - cosa comprare su Amazon : Tra i vari strumenti economici che lo Stato ha messo a disposizione dei cittadini negli ultimi anni, c’è anche la carta Docenti dedicata a tutti coloro che lavorano nell’ambito dell’insegnamento scolastico. Si tratta in sostanza di un Bonus rendicontato con valore pari a 500 euro, un servizio di sussidio proveniente dal Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR) che sarà attivo anche per il biennio 2019-2020 e destinato a tutti i Docenti ...

Bonus tiroide 2019 : 500 euro ed esenzione ticket - come richiederlo : Bonus tiroide 2019: 500 euro ed esenzione ticket, come richiederlo Quando chi soffre di patologie della tiroide è considerato invalido? Dunque, in che misura può usufruire dell’esenzione dal pagamento del ticket e magari dell’assegno mensile che può arrivare ad avere un importo massimo di 550 euro? Bonus tiroide 2019: i gradi di invalidità Per avere diritto al riconoscimento dell’invalidità è necessario che la propria patologia sia ...

EcoBonus ok : incentivi da 1.500 a 6mila euro per l'acquisto di auto e moto elettriche e ibride : Ecobonus ok: incentivi da 1.500 a 6mila euro per l'acquisto di auto e moto elettriche e ibride. Si sbloccano gli Ecobonus per l'acquisto di auto elettriche e ibride...

EcoBonus - Corte dei Conti registra decreto. Incentivi da 1.500 a 6mila euro : Il decreto del Mise, adottato di concerto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministero dell'Economia e delle Finanze, che rende operativa la procedura di erogazione dell'...

Scuola - Bonus docenti 500 euro e merito ultime notizie : si lavora per ‘interventi migliorativi’ : La senatrice del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato, ha pubblicato un lungo post su Facebook dove parla di diverse questioni scolastiche rimaste in sospeso in ambito politico. bonus merito e bonus docenti 500 euro, interventi migliorativi ‘C’è molto su cui Governo e Parlamento stanno lavorando – scrive la Granato – oltre alle note questioni relative a concorsi, immissioni in ruolo e procedure di mobilità, peraltro ...