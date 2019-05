Nba | Spurs e Popovich ancora insieme Diaw | ' Messina suo sostituto ideale'

Nba - Gregg Popovich rinnova per tre anni con gli Spurs : rimane il più pagato della lega : ... Popovich farà la sua prima esperienza come capo-allenatore di Team USA nei prossimi Mondiali in Cina a settembre, da seguire in esclusiva sui canali di Sky Sport, e, successivamente, alle Olimpiadi ...

Nba – Popovich vicino al rinnovo : “tratto con 3 squadre : Portofino - Positano e Spurs” : Gregg Popovich vino al rinnovo con i San Antonio Spurs: pronto un triennale da 11 milioni l’anno e la possibilità di decidere quando e se continuare Dopo l’ennesima grande stagione degli Spurs, arrivati contro ogni pronostico ai Playoff, pur senza i veterani e Kawhi Leonard, coach Popovich potrebbe decidere di restare in NBA ancora per qualche anno. Intervistato dai giornalisti, ‘coach Pop’ ha ironizzato sul suo rinnovo: “sto trattando con ...

Nba - Gregg Popovich vicino al rinnovo con gli Spurs. E il 'sogno' di allenare in Italia... : Una stagione in altalena, piena di rivoluzioni a livello di uomini, di infortuni che hanno stravolto più volte i piani dei texani, riusciti lo stesso a conquistare l'obiettivo playoff, e arrivati a un ...

Playoff Nba – Finale incandescente fra Nuggets e Spurs : Popovich chiama il fallo - ma nessuno lo sente! [VIDEO] : Nei secondi finali di Nuggets-Spurs, Gregg Popovich chiede di fare fallo ai suoi ma nessuno lo sente: San Antonio viene eliminata dai Playoff Con il punteggio di 86-90 a favore dei sorprendenti Nuggets, il Finale della sfida tra Denver e San Antonio è stato alquanto incandescente. La tensione di Gara-7 era palpabile, a tal punto che anche un coach esperto come Gregg Popovich ha avuto qualche difficoltà a farsi… sentire! Nessun problema di ...

Nba. gli Spurs di Belinelli eliminati dai Nuggets : Basket, Spurs eliminati. Finale amaro per la stagione dei San Antonio Spurs di Marco Belinelli. La squadra allenata da Popovich perde la settima gara

Nba Playoff : Belinelli delude - gli Spurs eliminati dai Nuggets : DENVER - L'episodio emblematico che segna gara-7 tra Denver e San Antonio accade a 30" dalla fine quando si spegne la luce per gli Spurs. Coach Popovich invita i suoi a fare fallo, ma Lamarcus ...

VIDEO Playoff Nba 2019 : i Denver Nuggets vincono gara-7 ed eliminano i San Antonio Spurs! : Una gara-7 è sempre una gara-7 e, com’era preventivabile, Denver Nuggets-San Antonio Spurs di questa notte ha vissuto sul filo della tensione. Punteggio basso, 90-86 per la squadre del Colorado, che passa alle semifinali della Western Conference (dove affronterà i Portland Trail Blazers) chiudendo la serie di primo turno contro i San Antonio Spurs sul 4-3. La sfida di Denver ha visto un finale davvero intenso, con la squadra di Gregg ...

Nba Playoff - Belinelli e Spurs eliminati da Denver : La luce di San Antonio si spegne a 30' dalla fine di gara-7 con Denver, col momento meno Spurs sul parquet dell'era Popovich. Il coach-santone urla di fare fallo, LaMarcus Aldridge poco davanti a lui ...

Nba : perché gli Spurs non hanno fatto fallo e fermato la gara sull'ultimo possesso? : Da -17 a -2, senza mai essere davanti per oltre 47 minuti, tirando con meno del 40% dal campo. Insomma la partita perfetta per regalare agli Spurs l'ennesima impresa, uno dei quei successi che ...

Nba - gli Spurs battono i Nuggets e vanno a gara 7 : Sarà la settima e ultima sfida tra i San Antonio Spurs e i Denver Nuggets a stabilire quale delle due formazioni accederà alle semifinali Nba, dove affronterà la già qualificata Portland. Nella gara 6 ...

Nba - Spurs-Nuggets vanno a gara -7 : ANSA, - ROMA, 26 APR - Sarà la settima e ultima sfida tra i San Antonio Spurs e i Denver Nuggets a stabilire quale delle due formazioni accederà alle semifinali Nba, dove affronterà la già qualificata ...

Nba playoff - Belinelli e gli Spurs trascinano Denver a gara-7 : Le due parole più belle dello sport, gara-7, per San Antonio sono una ricompensa. E per Denver sono una chance di riparazione dopo aver fallito un esame. Alle 4 della notte italiana tra sabato e domenica, Nuggets e Spurs si ...

Playoff Nba - San Antonio Spurs-Denver Nuggets 120-103 : Jokic da 43 - ma si va a gara-7 : San Antonio Spurs-Denver Nuggets 120-103 LaMarcus Aldridge e DeMar DeRozan, messi insieme, hanno fatto meglio, di poco, rispetto a uno scatenato Nikola Jokic. Ma tanto basta agli Spurs per allungare ...

Playoff Nba – San Antonio Spurs - quando il nemico è… in casa! Jokic ammette : “sto cercando di imitare Tim Duncan” : San Antonio Spurs sotto 3-2 nella serie contro i Denver Nuggets di un super Nikola Jokic: il centro bosniaco ammette di ispirarsi a Tim Dunca, ex stella della franchigia texana I Denver Nuggets sono stati la sorpresa della regular season. La franchigia del Colorado ha battagliato tutto l’anno con i Golden State Warriors per la prima posizione ad Ovest, chiudendo la stagione al secondo posto. Quello che sembrava solo un exploit ...