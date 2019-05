Genova | a scuola di salvataggio per diventare i cani bagnini di domani

Genova - alunni cancellano scritte antisemite. Maestre : “La scuola non è indifferente. Importante prendere posizione” : “La scuola non è indifferente”, questo il titolo scelto dalle insegnanti della scuola primaria Maria Mazzini per il video con il quale hanno voluto testimoniare l’azione compiuta qualche settimana fa con i loro alunni. “Da qualche tempo era comparso vicino a scuola un graffito razzista e antisemita – spiega la maestra Enrica Origo – ne abbiamo parlato in classe, e proprio dai bambini di una quinta elementare è arrivata l’idea di ...

Genova - prof e studenti a Futura : 'L'avvenire della scuola siamo noi' : ... 'Grazie ai visori anche i bambini possono vivere questa esperienza - racconta la 23enne Valeria Gestro di 'Estro', startup con sede a Sturla - imparando a disegnare in un mondo virtuale'. Ma l'high ...

Genova - prof e studenti a Futura : 'L'avvenire della scuola siamo noi' : Insomma, la scienza entra nella vita quotidiana, in ogni ambito : lo dimostrano i 6400 metri quadrati di laboratori e workshop che sino a sabato invaderanno il centro di Genova. 'E anche la vita dei ...

Genova - esce da scuola e precipita in un tombino : paura per una studentessa di 16 anni : Una studentessa di 16 anni di Genova è precipitata in un tombino profondo un metro e mezzo dopo che, uscita da scuola, la grata che era sul buco ha ceduto. Per lei tanta paura, ma, trasferita al pronto soccorso dell'ospedale del capoluogo ligure, ha riportato solo qualche graffio ed escoriazione. La denuncia: "Sarebbe opportuno che il sindaco Bucci riprenda la corretta e fondamentale manutenzione delle strade e dei marciapiedi".Continua a leggere

Ecco Futura - la Scuola digitale a Genova : Genova, 4 APR - C'erano artisti, come Fabrizio Moro, le istituzioni, ma sopratutto i giovani ad affollare il teatro Carlo Felice per l'apertura di 'Futura', l'evento del ministero dell'Istruzione ...

Torino - pacco bomba per la Appendino con mittente “Scuola Diaz di Genova” : sospeso il consiglio comunale : Un congegno rudimentale, con una pila, dei fili e della polvere che, forse, poteva esplodere. E una scritta in stampatello su un foglio bianco attaccato al plico, a indicare il mittente: “Scuola A. Diaz. Via C. Battisti 6, 16145 Genova”, nota per le torture della polizia durante il G8. È questo il contenuto di un plico sospetto di piccole dimensioni indirizzato alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha fatto scattare ...

G8 di Genova - ecco perché gli agenti della scuola Diaz non devono pagare : Pietà per i poliziotti, anche se hanno fatto irruzione alla scuola Diaz. Il nostro è un appello dopo la sentenza della Corte dei Conti che condanna gli agenti protagonisti del blitz durante il G8 di Genova a pagare allo Stato quasi tre milioni di euro come danno erariale, più altri cinque per danno