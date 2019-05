Calcio | Casillas ha un infarto durante l' allenamento ' Ora sta bene'

Il mondo del Calcio vicino a Casillas : quanti messaggi di solidarietà : "Il Real Madrid e il madridismo - si legge nel comunicato - vogliono vedere il loro eterno capitano guarito il prima possibile e mandargli tutto il coraggio del mondo". Comunicado Oficial: @...

Calcio : infarto per Iker Casillas in allenamento. Ricoverato il portiere del Porto - sarebbe fuori pericolo : Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote il mondo del Calcio. Arriva dal Portogallo una notizia incredibile: l’estremo difensore spagnolo Iker Casillas, campione del mondo nel 2010 e d’Europa nel 2008 e nel 2012 con le Furie Rosse e tra i migliori portieri di tutti i tempi legando il proprio nome al Real Madrid con cui ha vinto cinque campionati spagnoli, due Coppe del Re, quattro Supercoppe spagnole, tre UEFA Champions League, ...

