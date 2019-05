Annunciato un nuovo capitolo di Earthworm Jim in esclusiva Intellivision Amico

Annunciato SKYHILL : Black Mist - nuovo capitolo della saga roguelike : Klabater e Mandragora Games sono lieti di annunciare il loro SKYHILL: Black Mist, il nuovo capitolo della famosa saga roguelike. Nel gioco il giocatore si risveglierà in un immenso complesso di edifici costruito dalla SKYHILL Inc, importante società che letteralmente controlla l'intera città. Come loro dipendente, il protagonista si trasferisce in uno di questi appartamenti.Quello che sembrava essere l'inizio di una nuova vita, si trasforma però ...

I Jonas Brothers hanno Annunciato l’uscita del nuovo album “Happiness Begins” : In arrivo a giugno The post I Jonas Brothers hanno annunciato l’uscita del nuovo album “Happiness Begins” appeared first on News Mtv Italia.

Zero Il Folle è il nuovo album di Renato Zero da ottobre 2019 - Annunciato il tour nei palasport dal 1° novembre : Il nuovo album di Renato Zero è Zero Il Folle. L'annuncio arriva a sorpresa durante la puntata di Amici di Maria De Filippi del 20 aprile, al quale ha partecipato nelle vesti di super ospite. La musica del nuovo disco sarà portata in tour nei maggiori palasport italiani a partire dal 1° novembre, con i biglietti in prevendita che saranno disponibili a cominciare dal 9 maggio. Il produttore del nuovo album sarà Trevor Horn, per cui i ...

Barbara d’Urso e Malgioglio : Annunciato il loro nuovo progetto : Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio: esce oggi il loro primo singolo È stato appena annunciato da Barbara d’Urso sui suoi profili social il nuovo progetto con Cristiano Malgioglio. I due infatti saranno protagonisti di ciò che Barbara annuncia come la “hit dell’estate”, ovvero il remix di Dolceamaro, la sua celebre canzone uscita negli anni ’80. Dopo un countdown fatto sulle Instagram Stories che ha tenuto ...

Annunciato Dare Devils of Destruction - nuovo esplosivo DLC di Just Cause 4 : Preparatevi ad un'avventura carica di adrenalina in Dare Devils of Destruction, il nuovo DLC di Just Cause 4 che sarà disponibile il 30 aprile 2019 su Xbox One, PS4 e PC. Ecco quanto riportato dal comunicato diffuso da Koch Media:Porta a termine delle nuove missioni per sbloccare più di 16 nuovissimi veicoli armati che puoi far apparire da un momento all'altro. Scopri un livello di distruzione senza precedenti e affronta delle missioni offensive ...

Salisburgo - cambio in panchina dalla prossima stagione : Annunciato il nuovo allenatore : Jesse Marsch sarà il tecnico del Salisburgo dalla prossima stagione. A renderlo noto il club austriaco che ha annunciato l’allenatore statunitense attuale vice di Ralf Rangnick al Lipsia. Marsch, che sostituirà in panchina il tedesco Marco Rose, ha firmato un triennale con il Salisburgo, squadra affrontata di recente dal Napoli negli ottavi di finale di Europa League. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Madonna ha Annunciato l’uscita del nuovo singolo “Medellin” ft. Maluma : Mercoledì 17 aprile sarà tuo The post Madonna ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Medellin” ft. Maluma appeared first on News Mtv Italia.

Drake ha Annunciato di essere al lavoro sul nuovo album : Lo ha confermato lui stesso The post Drake ha annunciato di essere al lavoro sul nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Star Wars Pinball : Annunciato il nuovo videogioco per Nintendo Switch : È iniziato ieri l'evento più atteso dell'anno per tutti i fan di Guerre Stellari. Dall'11 al 15 aprile a Chicago si tiene infatti lo Star Wars Celebration, con ospiti internazionali, conferenze, stand, e cosplay dedicati alla saga. Ad attirare l'attenzione del pubblico sono in particolare le attesissime anticipazioni riguardanti tanto il film Star Wars IX, quanto la serie TV The Mandalorian e il videogioco Fallen Order. Tuttavia, è stata ...

Disney ha Annunciato vari dettagli sul suo nuovo servizio di streaming Disney+ : Arriverà il 12 novembre negli Stati Uniti, e ci saranno film classici, prodotti originali, documentari e tutte le stagioni dei Simpson

Fedez scrive un libro illustrato per bambini - Annunciato il nuovo progetto con consigli di lettura : Fedez scrive un libro illustrato e mostra le prime immagini su Instagram. A rivelarlo è l'artista di Rozzano, che ha appena annunciato di essere a lavoro su un nuovo e pazzo progetto che lo porterà a occuparsi della gioia dei più piccoli in compagnia di un illustratore che ha appena conosciuto. Nella Stories con la quale ha voluto coinvolgere i fan nel nuovo progetto concepito, Fedez dà anche alcuni consigli di lettura andando a sfoderare ...

Levante ha Annunciato l’uscita del nuovo singolo “Andrà tutto bene” : Dal 5 aprile sarà tuo The post Levante ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Andrà tutto bene” appeared first on News Mtv Italia.

Little Orpheus : Annunciato il nuovo gioco degli sviluppatori di Dear Esther e Everybody's Gone to the Rapture : Come riporta Gamerevolution, The Chinese Room, sviluppatore di Dear Esther e Everybody's Gone to the Rapture, ha annunciato Little Orpheus nel corso della conferenza stampa di Apple. Il gioco arriverà su Apple Arcade.L'account Twitter ufficiale ha fornito alcuni dettagli su cosa sia Little Orpheus. Si legge nel box bio dell'account: "nel 1962, la NASA stava cercando di mettere un uomo sulla luna. In un angolo remoto della Siberia, un cosmonauta ...