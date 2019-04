Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 14 | 10

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Amburgo - auto nel centro commerciale - 30 aprile - : Ultime notizie, oggi 30 aprile 2019: Silvio Berlusconi è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale San Raffaele di Milano.

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ricavati dalla redazione studio Roberta Frascarelli tasso di disoccupazione marzo 2019 diminuito di 0,4 punti rispetto a febbraio arrivando al 10,2% il dato più basso d’agosto 2018 lo rileva l’Istat spiega che rispetto a marzo 2018 il calo di serve 8 punti percentuali e ci sono in cerca di occupazione sono 2 milioni 641 Mila con un calo di 96 milioni III febbraio 208 su marzo 2018 l’inflazione ad ...

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Stai seguendo il fermo di altre persone di cui sei minori della cosiddetta comitiva degli orfanelli considerata responsabile del pestaggio di Antonio Cosimo stanno altri 65 anni è deceduto il 23 aprile scorso dopo essere stato picchiato e bullizzato da una baby gang a Manduria i reati che la procura contesta i Fermati sono quelli di tortura e sequestro di persona ...

Alice uccisa da suo marito poliziotto a Ragusa : aveva paura che lo lasciasse - Ultime Notizie Flash : La storia di Alice uccisa da suo marito poliziotto a Ragusa: l'uomo aveva paura che lei potesse lasciarlo

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Stai seguendo il fermo di 8 persone di cui sei minori della cosiddetta comitiva degli orfanelli considerata responsabile del pestaggio di Antonio cose non stanno altri 65 anni è deceduto il 23 aprile scorso dopo essere stato picchiato e bullizzato da una baby gang a Manduria i reati che la procura contesta i Fermati sono quelli di tortura e sequestro di persona è ...

Scuola - rinnovo contratto Ultime Notizie : è scontro aperto sui permessi dei docenti : Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’, parla di scontro aperto tra i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams, e l’Aran. Il motivo dello scontro riguarda una nota emanata dall’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni il 4 aprile scorso, la numero 2664/2019, all’interno della quale era presente un’interpretazione restrittiva dell’articolo 15 del contratto, articolo che ...

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e la Luigi in studio Andiamo a Viterbo dove quest’oggi si tiene l’interrogatorio dei due militanti di CasaPound finiti in carcere con l’accusa di stupro di gruppo di questa vittima una donna di 6 anni due di cui uno è consigliere comunale sono stati espulsi dal Movimento di inchiodare le torri sono stati i video con le immagini della ...

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Luigi studio in programma oggi l’interrogatorio dei due militanti di CasaPound finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale di gruppo di cui è stata vittima una donna di 36 anni il di cui uno consigliere comunale sono stati espulsi dal Movimento per inchiodare le creazioni sono stati i video con le immagini della violenza ripresi con ...

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio tafferugli ieri tra militanti dell’estrema destra e la polizia la manifestazione per ricordare Sergio Ramelli a Milano cariche degli agenti per evitare il contatto con il corteo antifascista organizzato da Alcune sigle della sinistra Milanese due persone sarebbero rimaste ferite in modo non grave una persona ha avuto una ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 sbagliata - Tajani “destinati al baratro” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 sbagliata, Tajani “destinati al baratro” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le parole di Antonio Tajani sul governo e sulle misure adottate fino a questo momento. Il presidente del Parlamento europeo, nonché numero 2 di Forza Italia, non le ha certo mandate a dire né ha usato il miele per addolcire cosa pensa dell’attuale alleanza giallo-verde. Un matrimonio destinato a finire, secondo Tajani. E ...

Scuola - stipendi docenti e personale ATA Ultime Notizie : ‘Glielo spieghiamo noi al Governo come aumentarli’ : Il tema del rinnovo contrattuale e dell’aumento stipendiale a favore del personale docente e del personale ATA della Scuola continua ad essere in primo piano. L’intesa tra il Governo e i sindacati non convince affatto il personale scolastico che teme un’altra beffa, definendo l’accordo come un ‘pastrocchio pre elettorale’. Non convincono, soprattutto, le promesse di aumenti a tre cifre del Ministro ...

Ultime Notizie scienza : scopri notizie di scienza e gli approfondimenti : Tutte le Ultime notizie di scienze con video e immagini. scopri le foto e gli articoli sulle curiosità delle Ultime scoperte scientifiche. Ultime notizie scienze

Ultime Notizie Motori : notizie mondo automotive e Motori : Ultime notizie Motori:scopri articoli e approfondimenti su Motori, Industria e Mercato, Novità, Mobilità Sostenibile. Ultime notizie Motori

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio tafferugli ieri tra militanti dell’estrema destra e la polizia la manifestazione per ricordare Sergio Ramelli a Milano cariche degli agenti per evitare il contatto con il corteo antifascista organizzato da Alcune sigle della sinistra Milanese due persone sarebbero rimaste ferite in modo non grave una persona ha avuto una ...