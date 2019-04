Napoli | lei lo lascia | lui la costringe ad abusi e rapporti non consenzienti | arrestato

Blastingnews

(Di martedì 30 aprile 2019) Un'altra brutta storia didi natura sessuale arriva questa volta da, dove nelle scorse ore i Carabinieri della stazione di Caivano hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo originario di Afragola, il quale è accusato di violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna. La donna avevato il compagno nell'inverno scorso, ma da allora, secondo quanto riporta il quotidiano napoletano Il Mattino, sulle sue pagine on-line, per la vittima è cominciato un vero calvario. Gli inquirenti hanno ricostruito una bruttissima storia di soprusi e violenza. L'inchiesta è partita il 29 marzo scorso, si è chiusa in men che non si dica. L'autorità giudiziaria ha quindi raccolto tutti gli elementi utili per poter inchiodare l'autore del misfatto alle sue responsabilità. Questa mattina i militari lo hanno trasferito nel carcere di ...

