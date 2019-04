Medici stranieri sottopagati:7 euro ora

fattoquotidiano : Sanità, i medici stranieri vogliono andare via dall’Italia. Amsi: “Aumentati del 25% quelli intenzionati a tornare… - Avvenire_Nei : Mancano i medici, Veneto e Toscana assumono stranieri e specializzandi - KingFarkas_ : '7 euro all'ora contro un minimo di 18 da contratto'. E' quanto sono pagati i medici stranieri residenti in Italia… -

"7all'ora contro un minimo di 18 da contratto". E' quanto sono pagati iresidenti in Italia con un "impiego di collaborazione in strutture sanitarie private". Lo denuncia il presidente dell'Associazionedi origine straniera in Italia (Amsi), Foad Aodi, rendendo noto che "circa 70si sono rivolti all'Amsi dal gennaio 2019 segnalando situazioni di lavoro sottopagato". Sono 6mila le richieste di camici bianchi, infermieri e fisioterapisti giunte in un anno all'Amsi da pubblico e privato.(Di lunedì 29 aprile 2019)