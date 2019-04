Gasperini | ' Grande prestazione'

Coppa Italia - Atalanta-Fiorentina. Gasperini : "Una grande occasione - si può fare" : ... ma questa sarà un'altra partita: vogliamo arrivare a Roma per giocarci il trofeo il 15 maggio», ha spiegato il mister nerazzurro in un'intervista della vigilia a Rai Sport. Ricordando il valore di ...

Gasperini sugli spintoni al dirigente della Samp : “È stata solo una grande sceneggiata” : Successo importantissimo per l’Atalanta in chiave europea. La squadra di Gasperini ha battuto la Sampdoria a Marassi per 2-1. Lo stesso allenatore della Dea, intervistato da Sky Sport al termine della gara, ha parlato così: “La classifica resta ancora molto corta, ma aver vinto in queste condizioni è un grande passo per il nostro campionato. Siamo contenti e festeggiavamo per questo. Ci sono ancora tante partite, 11: si può ancora ...