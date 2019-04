Allegri-Adani | non è finita | la lite diventa infantile | ma Lele ha tutto il diritto di

Allegri prende il Tapiro : 'Adani? Ecco perché me ne sono andato' - : Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro a Massimiliano Allegri dopo il battibEcco con l'opinionista sportivo Daniele Adani che ha portato l'allenatore della Juve a togliersi il microfono e ad ...

Allegri e Adani hanno cominciato a litigare un anno fa - a più riprese : Lo schema, nel video riproposto dalla Gazzetta dello Sport , sembra ricalcare lo stesso schema: Adani criticava il gioco dei bianconeri e l'assenza di idee, Allegri rispondeva attaccando l'ex ...

Allegri-Adani - duro attacco di Auriemma : “Ossessionato dalla Champions” : ALLEGRI ADANI – Anche Raffaele Auriemma dice la sua sul caso Allegri-Adani. Il giornalista tifoso del Napoli è intervenuto sulla discussione tra il tecnico della Juventus e l’ex difensore che hanno avuto un duro scontro in diretta su Sky Sport sul bel gioco e sui trionfi nel post Inter-Juve. Leggi anche: Conte Juventus, bomba Di Marzio: “Sta aspettando […] More

Cagni sta con Allegri : 'Quando vedo Adani in tv tolgo il volume. Non è preparato e fa il protagonista' : Intervenuto a MC Sport, l'ex tecnico di Empoli, Sampdoria e Brescia, Gigi Cagni, dice la sua sulla polemica scoppiata tra Allegri e Adani in diretta tv. 'Lo dico sinceramente, quando c'è Adani tolgo il volume. Dopo ...

Adani risponde ad Allegri : "Maleducato - argomenti invece di scappare" : Marco Gentile Daniele Adani è entrato in gamba tesa su Allegri: "Credo sia stato molto maleducato e dicendo che non posso parlare perché non ho vinto scudetti manca di rispetto a tutti quanti, anche a chi paga gli abbonamenti e tifa" Massimiliano Allegri attacca, Daniele Adani risponde, il tecnico della Juventus lo pungola ancora dagli studi di 'Che tempo che fa' e l'ex difensore dell'Inter controreplica alle accuse. Questa è in ...

Allegri-Adani - Pjanic difende il suo tecnico : "Tanti parlano senza sapere di calcio" : Marco Gentile Miralem Pjanic ha deciso di prendere le parti di Allegri nella querelle con Adani: "Dire qualcosa a questa Juventus è una mancanza di rispetto: tanta gente chiacchiera un po’ troppo, senza capire tanto di calcio" Massimiliano Allegri e Daniele Adani hanno dato vita ad una battaglia dialettica a distanza e in questa querelle, al momento, l'ultima parola l'ha avuta l'ex difensore dell'Inter e oggi opinionista di Sky che a ...

Adani torna all'attacco : ''Allegri arrogante e maleducato'' : Antonio Prisco Il commentatore di Sky risponde per le rime all'allenatore bianconero: ''La Juve è costruita per imporsi in Europa: il tecnico deve dare spiegazioni, non andarsene via" Una querelle infinita quella tra Daniele Adani e Massimiliano Allegri, che mette di fronte una dicotomia da sempre rilevante nel mondo del calcio tra l'estetica del bel gioco e il pragmatismo del risultato. Un battibecco, cominciato subito dopo ...

Mancini : Allegri-Adani? Vincono migliori : ANSA, - FIRENZE, 29 APR - ''Alla fine vince sempre la squadra migliore, perché ha fatto meglio o perché ha giocatori migliori. Non ho mai visto prevalere una squadra mediocre o peggiore di altre, alla ...

