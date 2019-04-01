romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 08:10', su #spreaker… - TrafficoA : Scandicci - Coda A1 Bologna-Roma Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna per traffico intenso sulla viabilita'... - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA A1 Roma-NAPOLI PER UN INCIDENTE, TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREZIONE Roma CI SONO 6 CHILOMETRI DI FILA CON TENDENZA ALL’AUMENTO, IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA CON RIPERCUSSIONI SULLA CASILINA QUI CODE DA COLLEFERRO A VALMONTONE, IN DIREZIONE Roma PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA A1 Roma-NAPOLI PER UN INCIDENTE, TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREZIONE Roma CI SONO 6 CHILOMETRI DI FILA CON TENDENZA ALL’AUMENTO, IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA CON RIPERCUSSIONI SULLA CASILINA QUI CODE DA COLLEFERRO A VALMONTONE, IN DIREZIONE Roma PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA POI TRA DIRAMAZIOEN Roma SUD E APPIA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD CODE DAL BIVIO PER SETTEBAGNI IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma-FIUMICINO A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA POI TRA DIRAMAZIOEN Roma SUD E APPIA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD CODE DAL BIVIO PER SETTEBAGNI IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma-FIUMICINO A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PRIMI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA SULLA ROAM-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE CODE A TRATTI TRA ACILIA E VITINIA, VERSO IL RACCORDO SULLA VIA LITORANEA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICHE CRITICITA’ UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE, INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 14+900, IN DIREZIONE OSTIA CAUSA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE E, NEL SENSO OPPOSTO CODE A PARTIRE DA CASAL BERNOCCHI ALTRO INCIDENTE SU VIA AURELIA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICHE CRITICITA’ UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE, INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 14+900, IN DIREZIONE OSTIA CAUSA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE E, NEL SENSO OPPOSTO CODE A PARTIRE DA CASAL BERNOCCHI ALTRO INCIDENTE SU VIA AURELIA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA TRA LA PISANA E VIA DEL MARE SULLA VIA DEL MARE CODE A TRATTI ANCHE PER UN INCIDENTE TRA RACCORDO E CENTRO GIANO IN DIREZIONE OSTIA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI POI SULL’APPIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E ARDEATINA CODE POI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA RALENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI SULLA NOMENTANA CODE TRA SANT’ALESSANDRO E RACCORDO VERSO Roma SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ ANCORA REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA CODE INVECE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA RALENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI SULLA NOMENTANA CODE TRA SANT’ALESSANDRO E RACCORDO VERSO Roma INFINE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ ANCORA REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO. RICORDIAMO CHE RESTA ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA LITORANEA TRA FOGLIANO E VIA DEL LIDO LOC. PRATO DI COPPOLA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI NELL’AMBITO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ ANCORA REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI RICORDIAMO CHE QUESTA MATTINA SI SVOLGERA’ UNA CORSA PODISTICA PER 10KM NELL’AMBITO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO, CON PARTENZA ALLE 09.30 DALLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO. QUESTA MATTINA SI SVOLGERA’ UNA CORSA PODISTICA PER 10KM NELL’AMBITO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA CONSAPEVOLEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 30 MARZO 2019 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD SULL’AURELIA SI E’ RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA PERMANGONO CODE IN DIREZIONE Roma TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 30 MARZO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE CHE SI SONO FORMATE IN ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA VIA LAURENTINA PROSEGUENDO SEMPRE IN ESTERNA CI SI INCOLONNA DI NUOVO TRA LA TUSCOLANA E LA RomaNINA IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA L’ARDEATINA E LA PONTINA CODE PER INCIDENTE ANCHE ...