romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2019)DEL 1 APRILEORE 08:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 25+800, CI SONO CODE TRA LA A24TERAMO E BUFALOTTA. RESTANDO IN ESTERNA, MA PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E PISANA E PIÙ AVANTI TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE. PASSIAMO ALLA CARREGGIATA INTERNA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SI RALLENTA POI SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DI PARCO DE’ MEDICI VERSO L’EUR; PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE CODE ANCHE TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO. QUALCHE PROBLEMA POI SULLA FLAMINIA DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI ...

romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 08:10', su #spreaker… - TrafficoA : Scandicci - Coda A1 Bologna-Roma Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna per traffico intenso sulla viabilita'... - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -