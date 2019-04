Salvini | Si va avanti

Bruno Vespa - lo scenario inquietante sul futuro di Salvini : la preghiera sul 14% davanti ai grillini : Chiuso l'accordo nel centrodestra piemontese su Alberto Cirio come candidato unico, Matteo Salvini si prepara a conquistare l'undicesima regione ma soprattutto si avvicina al momento in cui lanciare la rete per pescare i voti necessari per il prossimo governo, magari senza il Movimento Cinque Stelle

Massimo D'Alema si inchina davanti a Matteo Salvini : "Come Silvio Berlusconi - ha capito tutto. E il Pd..." : Quando accade ciò che pare impossibile, ovvero l'elogio di Matteo Salvini firmato Massimo D'Alema. Le parole di Baffino sono state pronunciate nel corso di un convegno della Fondazione De Gasperi in cui si è parlato di seconda e terza repubblica. E D'Alema inizia parlando di Silvio Berlusconi, che n

Urne chiuse in Basilicata - centrodestra avanti. Salvini fa festa : “Dopo 20 anni governo Lega” : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma secondo le linee di tendenza, anticipate anche da Rai2, il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra. Bardi, che sta aspettando i risultati con la sua famiglia, h...

Nave Mare Jonio ferma davanti a Lampedusa. Salvini : “I responsabili devono essere arrestati” : È ferma a un miglio e mezzo da Lampedusa la Nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che ha soccorso 49 migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. Sull’imbarcazione, che non ha l’autorizzazione allo sbarco, è in corso una ispezione della Guardia di Finanza. Ieri Mediterranea aveva chiesto alle autorità ...

La nave Mediterranea è ferma davanti Lampedusa. Salvini : “I porti erano e rimangono chiusi”. Di Maio : “Ong non ha rispettato le regole” : E' alla fonda a un miglio e mezzo da Lampedusa la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che ieri ha soccorso 49 migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. L'imbarcazione, che non ha l'autorizzazione allo sbarco, e' circondata da tre motovedette, due della Guardia di Finanza e una della Guardia Costiera. Ieri Mediterranea aveva chiesto alle autorita' italiane un "porto sicuro", prima di fare rotta ...

Salvini a M5S : "Bisogna andare avanti sulle grandi opere". Di Maio : "Basta attacchi a M5S" : Botta e risposta a distanza tra i due vicepremier del governo di Giuseppe Conte, mentre il delicato tema della Tav Torino-Lione è ancora in sospeso. Il leader della Lega Matteo Salvini, impegnato in Lucania con la campagna elettorale in vista delle elezioni in Basilicata del 24 marzo, ha voluto lanciare un messaggio agli alleati di governo:C'è bisogno di fare presto e di fare bene: ci sono 300 cantieri fermi in Italia perché, evidentemente, ...

