Primo bagno in mare | 17enne gravissimo La Spezia | malore da congestione?

Primo bagno in mare rischia di finire in tragedia : si butta in acqua dopo aver bevuto una birra - ora è ricoverato in gravi condizioni : Si è tuffato in mare, a San Terenzo, dopo una partita a pallone con gli amici. Complice il tepore del sole e il pomeriggio in compagnia, un bagno è sembrato più che naturale al gruppetto di giovanissimi. Lui, però, si è gettato in acqua dopo aver bevuto una birra. E’ bastato poco, giusto qualche bracciata, perché sopraggiungesse l’affanno, perché il fiato cominciasse a mancare e il cuore andasse in tilt. Gli altri ragazzi presenti hanno ...