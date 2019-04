Cadavere nella discarica fatto a pezzi e bruciato | il Dna chiave del giallo

Sparita 19 anni fa - il suo Cadavere spunta dal congelatore nella casa di famiglia : La sua scomparsa era stata denunciata 19 anni fa, ma Jasmina non era mai uscita dalla casa di famiglia, dove è stata trovata sepolta nel frigo nel corridoio insieme agli alimenti. Indagata la sorella che avrebbe ammesso l'omicidio. La storia, che sembra uscita da un film dell'orrore, è andata in scena in un villaggio della Croazia.Continua a leggere