Simone Inzaghi | “Partita di personalità | ora continuare su questa strada”

Inter-Lazio - Simone Inzaghi vuole una grande gara : “con coraggio a San Siro” : Simone Inzaghi sa bene quale sia l’importanza di Inter-Lazio, incontro fondamentale per le velleità di Champions League dei capitolini “La gara di domani sarà sicuramente molto importante per la classifica, per la nostra prestazione visto che siamo reduci da un ottimo momento. Avremo a disposizione altre dieci partite, ma il match di domani sarà molto importante. Servirà una delle migliori Lazio che ultimamente abbiamo visto: ...

Lazio - Simone Inzaghi : «È merito della Juventus se non ha rivali» : FORMELLO - La Lazio è chiamata alla probante trasferta di Milano in casa dell' Inter . È un crocevia fondamentale per i biancocelesti, forse l'ultima occasione di tornare prepotentemente a bordo del ...

Inter Lazio - Simone Inzaghi in conferenza stampa IN DIRETTA : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 8 minuti fa La Lazio non supera una formazione inclusa nelle prime quattro posizioni della classifica dall'ottobre 2017: l'ultimo sorriso è il 2-1 in casa della Juventus, ...

Simone Inzaghi : “Bravi a chiudere presto la partita. Ora bisogna dare il massimo” : ll tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky alla fine del match contro il Parma: “I ragazzi sono stati bravi ad interpretare bene la partita e ad essere cattivi sotto rete. Il primo tempo di oggi è stato simile a quello disputato a Firenze, ma contro i ducali siamo riusciti a chiudere la prima frazione di gioco sul 4-0. Nel secondo tempo abbiamo gestito il risultato, anche se potevamo concretizzare di ...

La squadra di Simone Inzaghi è tornata a fare la Lazio : La Lazio si impone 4-1 sul Parma all’Olimpico. Alla vigilia aveva chiesto di porre fine agli “errori”: “voglio una squadra

Simone Inzaghi : 'Vogliamo andare in Champions' e si prepara al derby Roma-Lazio : L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia dell'attesissimo derby della Capitale, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni riguardo gli obiettivi stagionali della sua squadra. La partita di questa sera può valere una stagione intera, non solo per l'orgoglio dei tifosi, ma anche per la classifica: la Roma si trova infatti al quinto posto e la Lazio al sesto. Il distacco fra esse è di ben sei punti, ma con una vittoria della ...

Lazio - Simone Inzaghi : «La Roma non ci fa paura. Vogliamo la Champions» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Roma - Domani c'è il derby di Roma e Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza ...

Simone Inzaghi pronto al derby di Roma : “rispetto per l’avversario - ma non abbiamo paura!” : Simone Inzaghi si prepara a vivere una serata dalle mille emozioni con la sua Lazio impegnata nel derby della Capitale contro la Roma “abbiamo grande rispetto per la Roma ma non la temiamo. Lo stadio Olimpico sarà quasi interamente nostro e i tifosi ci spingeranno. Dovremo avere gambe, grande testa e cuore“. Fotografa così il derby della Capitale il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa della vigilia. ...

Simone Inzaghi : 'Nessuna paura della Roma' - : try { googletag.cmd.push, function, , { googletag.display, 'admputop2', }, } catch, e, {} Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del derby di Roma ha parlato della ...

Juvemania : e se il dopo Allegri si chiamasse Simone Inzaghi? : Quella di quest'anno è l'ultima possibilità perché se nell'anno che compri il numero 1 al mondo, 'l'uomo Champions' per eccellenza, ti fermi agli ottavi di finale non esistono attenuanti o scuse, ...

Lazio-Milan - Simone Inzaghi dopo il pari : “non parlo di Var - buona prova dei ragazzi” : Lazio, Simone Inzaghi ha commentato il pareggio a reti bianche della sua squadra contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, si è presentato ai microfoni della Rai dopo la gara pareggiata con il Milan. L’approdo in finale di Coppa Italia si deciderà solo al ritorno in quel di Milano: “Siamo scesi bene in campo, abbiamo fatto una grande partita. Io penso che ci siano stati meriti della ...

Lazio-Milan - che guai per Simone Inzaghi : un solo difensore di ruolo a disposizione : Coppa Italia, la semifinale d’andata tra Lazio e Milan andrà in scena domani sera allo stadio Olimpico di Roma Domani sera allo stadio Olimpico si giocherà la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Le due squadre arrivate a questo punto della competizione, mirano senza mezzi termini alla vittoria finale. La Lazio però dovrà arrangiarsi in questa gara d’andata, dato che mister Simone Inzaghi dovrà fare a ...

Gaia Lucariello ha fatto perdere la testa a Simone : ecco chi è lady Inzaghi : Simone Inzaghi , attuale allenatore della Lazio, ha giocato come attaccante e nella sua carriera ha vestito le maglie di Piacenza, Carpi, Novara, Lumezzane, Lazio, Sampdoria e Atalanta. Il 42enne è ...

Siviglia-Lazio - Simone Inzaghi vuole la “remuntada” : Siviglia-Lazio, Simone Inzaghi ha spronato i suoi affinché credano nella rimonta dopo lo 0-1 in quel di Roma di una settimana fa “Arriviamo arrabbiati al confronto di domani perché domenica abbiamo disputato un’ottima gara, ma abbiamo capito che ogni partita va chiusa: c’è rammarico solo per il risultato perché avremmo meritato di più con la prestazione offerta a Genova. Ci servirà da lezione per fare una grande partita ...