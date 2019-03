Serie B | Lecce-Pescara 2-0 | La Mantia e Mancosu in gol

Serie B - il Lecce vince ed è secondo : sconfitto 2-0 il Pescara : Lecce-Pescara 2-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Liverani-Pillon, incrocio verità nel posticipo di B

Probabili Formazioni Lecce-Pescara - Serie B 31-03-2019 Dati e Info : Serie B 2018/2019, le Probabili Formazioni di Lecce-Pescara, 30^ giornata, domenica 31 marzo ore 21.00. Staffetta Tabanelli-Majer a centrocampo?Impegno casalingo in chiave promozione per il Lecce che nel posticipo di questa sera ospiterà il Pescara al ”Via del Mare”. I giallorossi leccesi sono in cerca di punti per consolidarsi nella lotta per i playoff come per i delfini, che vogliono sfatare il tabù degli scontri diretti in ...

Probabili formazioni Serie B - 30^ giornata : gli schieramenti - big match Lecce-Pescara : Probabili formazioni Serie B – Dopo la pausa dell’ultima settimana torna in campo la Serie B, il campionato è entrato ornai nella fase decisiva per gli obiettivi delle squadre. Il turno prende il via con la partita tra Cremonese e Verona, gli ospiti alla ricerca di punti per la promozione. Programma ricco nella giornata di sabato, trasferta insidiosa per il Benevento sul campo dell’Ascoli, i bianconeri alla ricerca del ...

Serie B - Lecce-Pescara a Ros. Brescia-Foggia : arbitra Minelli : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per l' undicesima giornata di ritorno di Serie B . Si comincia venerdì sera con l'anticipo tra Cremonese e Verona, Marinelli,. Sabato alle 15 ...

Squalificati Serie B dopo Lecce-Ascoli : multa per lancio di fumogeni : Squalificati Serie B – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 marzo 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Nessuno squalificato dal Giudice sportivo per il recupero della 22a giornata della Serie BKT fra Lecce ed Ascoli. Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 15° ed al ...

Recupero Serie B - Lecce-Ascoli 7-0 : ANSA, - ROMA, 23 MAR - Lecce-Ascoli 7-0, 5-0, nel Recupero del campionato di serie B giocato oggi allo stadio Via del Mare a Lecce. Queste le reti: nel pt 4' Tabanelli, 16' Petriccione, 19' La Mantia, ...

Serie B : Lecce esagerato - sette gol e terzo posto solitario : Il Lecce ha fretta di continuare a sognare la Serie A e al Via del Mare l' Ascoli soccombe nel recupero della 22.a giornata per 7-0 . Risultato già definito in un primo tempo in cui la squadra di ...

DIRETTA LECCE ASCOLI/ Streaming video DAZN : occasione ghiotta per entrambe - Serie B - : Serie B, DIRETTA LECCE ASCOLI: cronaca live della partita di recupero in Serie B, che riparte dal 1' minuto. Segui la partita in DIRETTA Streaming video.

Serie B : vola il Palermo - frena il Verona - pareggia il Lecce : La Serie B è un campionato lungo ed imprevedibile e, quando mancano 10 giornate dalla fine, la classifica è più incerta che mai, sia in testa che in coda. Il Brescia capolista in questa giornata ha riposato, ma nonostante non abbia giocato, resta in testa e vede avvicinarsi solo il Palermo. Anche in questa giornata non sono mancate le sorprese. Il Brescia vede la A vicina, il Palermo vince Il Brescia di Corini vede la A sempre più vicina e, ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo : multa salata per il Lecce : Il Giudice Sportivo, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 marzo 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Serie BKT Gare del 15-16-17 marzo 2019 – Decima giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali ...

Serie B - Crotone-Lecce 2-2 : Benali la riprende nel finale : CROTONE - Tra Crotone e Lecce termina 2-2. Primo tempo scoppiettante, con i padroni di casa che vanno in rete al 6' con Simy . Gli ospiti pareggiano subito, con Tabanelli, 3' dopo. Mancosu , al 26' ...

Serie BKT 29esima giornata Crotone imbattuto contro un forte Lecce : Crotone 2 Lecce 2 Marcatori: Simy 5°, Tabanelli 9°, Mancosu 25°, Benali 79° Crotone (3-5-2): Cordaz, Curado, Spolli,