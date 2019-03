Serie B | assalto ai tifosi del Pescara | uno è in gravi condizioni

calcioweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019) Si è conclusa la giornata valida per il campionato diB, nel match di oggi successo del Lecce contro ilcon il risultato di 2-0, la squadra di Liverani vola verso la promozione nel campionato diA, brusco stop invece per gli ospiti. Nel frattempo grande tensione nelle ultime ore, nel pomeriggio alcunidelsono stati vittima di un agguato che si è concretizzato sulla superstrada Lecce-Brindisi all'altezza della svolta per Torchiarolo. Auto e pullman sono stati assaltati da un gruppo di persone, lanciati fumogeni e bombe carta, poi l'aggressione con mazze ed altri oggetti. Tresono rimasti feriti, uno è ricoverato in. Un episodio vergognoso.

