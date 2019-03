Scontro Salvini-Di Maio su adozioni non basta | ci si mette pure Conte E il premier

Congresso famiglie Verona - Conte-Salvini : Scontro sulle adozioni : Il Congresso della famiglia di Verona innesca una doppia lite nel governo: la prima tra Salvini e Conte (sul tema delle adozioni), la seconda tra Salvini e Di Maio (sull'evento in sé,...

Relazioni extraconiugali. La "fuitina" di Di Maio e Salvini finisce in Scontro : Come marito e moglie che si prendono un giorno di libertà e poi finiscono inevitabilmente per litigare, Matteo Salvini da Verona e Luigi Di Maio da Roma vivono una giornata di forte frizione, fino allo scontro sulle adozioni, che richiede perfino l'intervento e la ramanzina di Palazzo Chigi. Tra il palco del Congresso mondiale delle Famiglie di Verona, dove il vice premier leghista viene acclamato, quasi osannato, e gli studi di ...

Famiglie - Scontro nel governo. Conte bacchetta Salvini | : Il premier a Salvini: "Si rimbocchi le maniche". Di maio: "A Verona ci sono fanatici". La risposta del leader della Lega: "Sfigato io? Qualche amico governo invece distratto". In piazza la protesta ...

Scontro Salvini-Di Maio : "Spatafora pensi a velocizzare le adozioni" ... "Leggi bene - è compito di Fontana" : Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il 5 stelle Vincenzo Spadafora, fa litigare a distanza Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Motivo del contendere sono le interviste rilasciate su più quotidiani, in cui Spadafora prendeva nettamente le distanze non solo dal Congresso di Verona, ma anche dalla Lega, arrivando ad escludere in futuro nuove alleanze fra M5S e Lega."Spadafora si occupi di rendere più veloci le adozioni, ci ...

Castrazione chimica - Scontro in maggioranza. Botta e risposta Grillo-Salvini : Nuova spaccatura all'interno della maggioranza di governo. Lega e Movimento 5 Stelle si dividono sulla Castrazione chimica che un emendamento presentato dal Carroccio al ddl ' Codice rosso ' vorrebbe ...

Italia-Cina - via libera all'intesa ma è Scontro tra Salvini e Di Maio : Poi ci sono le intese istituzionali, come quella siglata dal ministero dell'Economia per evitare le doppie imposizioni fiscali con Pechino. A pochi, tuttavia, è sfuggito che alla vigilia di ...

Cina - l'ultimo Scontro tra vicepremier. Salvini gela Di Maio : 'Lui ha il diritto di parlare, io come Ministro dello Sviluppo Economico ho il dovere di fare i fatti. Solo oggi, qui, sono stati firmati accordi del valore di 2,5 miliardi. Questi sono i fatti che mi ...

Sicurezza - Scontro M5S-Lega. Di Maio 'Più prevenzione - modello Usa'. Salvini 'Mi tengo stretto quello italiano' : ... 'Dice che i nostri sono i migliori al mondo? Ma certo, pensiamo anche noi che i nostri apparati di intelligence, i nostri militari e le nostre forze di polizia siano le migliori al mondo. Ma occhio ...

"Esporre la bandiera Ue" - "Non lo farò". Ed è Scontro tra Prodi e Salvini : Nel mondo coi nostri valori ', scrive su Twitter. Ma Salvini mette a tacere così lo spirito europeista dell'ex premier: ' Non esporrò la bandiera dell'Unione europea. Se anche ne avessi avuta l'...

Barbara D'Urso commenta Scontro con Salvini : 'Penso che abbia compreso la mia posizione' : Barbara D'Urso ha commentato sulle pagine de Il Corriere della Sera lo scontro avuto la scorsa domenica con il Ministro degli interni Matteo Salvini. La conduttrice partenopea aveva scelto di confrontarsi con il leader della lega sul Congresso Mondiale delle Famiglie che si terrà prossimamente a Verona e che verrà sostenuto dal Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana e dal governatore veneto Luca Zaia. 'Carmelita', da sempre vicinissima alla ...