Sarri toglie Jorginho e Higuain e batte il Cardiff in rimonta vittoria molto importante

(Di domenica 31 marzo 2019) Forse è una svolta per la stagione al Chelsea di Maurizio. Che si è visto davanti al baratro, al burrone che lo avrebbe consegnato alla disfatta. Il Chelsea stava perdendo 1-0 sul campo delterz’ultimo in classifica. Aveva lasciato in panchina Hazard, e rimesso in campoal centro dell’attacco preferendolo a Giroud.Di fronte al disastro,ha mollato gli ormeggi. Prima, dentro Hazard. Poi fuori(per Loftus- Cheek),odiatissimo dai tifosi del Chelsea (non senza ragioni, aggiungiamo) e quindi viaper Giroud che è campione del mondo – da titolare – con la Francia.è venuto meno ai propri dogmi, è andato incontro alla squadra e la squadra lo ha salvato. Due gol negli ultimi cinque minuti, prima con Azpilicueta e poi con Loftus-Cheek. Unainche vale tantissimo. Sia per la classifica, anche ...

