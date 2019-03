Posticipo Serie A, Inter-Lazio 0-1

Gran colpo dellache passa 1-0 al Meazza in casa dell'. Inizia bene l'che pressa alto ed è pericolosa con Perisic (7') e,soprattutto,Skriniar (9'). Ma al 12' lapassa in vantaggio:ripartenza di Romulo che apre per Luis Alberto,cross perfetto e colpo di testa vincente di Milinkovic-Savic.I nerazzurri accusano il colpo e i biancocelesti sfiorano il bis con Bastos (42') e Luis Alberto (47'). Nel 2° tempo chance per Caicedo e Immobile (61'). L'ci prova nel finale senza fortuna, finisce 0-1.(Di domenica 31 marzo 2019)