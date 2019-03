Pomeriggio parlando di futuro Salvini e Conte insieme nella campagna toscana

huffingtonpost

(Di domenica 31 marzo 2019) Poche parole, il sole toscano e i volti sorridenti. Matteoha incontrato il premier Giuseppeinal termine di un'iniziativa a palazzo Vecchio a Firenze. Lo annuncia, come sua consuetudine, lo stesso vicepremier in un post su facebook in cui scrive: "di lavoro e relax indi. Buona domenica Amici!".Il Presidente del Consiglio nello stesso modo e con le stesse dinamiche su facebook scrive: "Belfiorentina. Bene le parole e le discussioni, rispettando ognuno le idee dell'altro, ma non perdiamo mai di vista la 'ragione sociale' per cui siamo al governo: lavoriamo con la massima concentrazione per gli interessi degli italiani"

