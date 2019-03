Non dovremmo solo contare le calorie per dimagrire

Iron Maiden - Bruce Dickinson : 'Non vedo nessun motivo per cui dovremmo ritirarci' : Si ritireranno prima o poi gli Iron Maiden? Non lo si chieda a Bruce Dickinson: lo storico cantante degli Iron Maiden infatti, intervistato nel corso del talk show spagnolo Late Motiv ha parlato del futuro della band, escludendo, per il momento, il ritiro. L'intervista Intervistato durante il talk show spagnolo Late Motiv, Bruce Dickinson non ne vuole sentir parlare di un eventuale ritiro degli Iron Maiden. "Per quanto mi riguarda comunque, non ...