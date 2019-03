La piccola Layla Thomas lotta tra la vita e la morte! L’influenza le provoca una grave infezione al cervello

Aveva il naso che le colava e un po' di tosse, insomma alcuni sintomi influenzali, ma non pensavamo a nulla di grave", ha detto a una tv locale la zia della piccola Jessica Kile. Il 18 marzo scorso ha avuto febbre molto alta ed è stata ricoverata in ospedale, prima nella sua città natale poi al St. Louis Children’s Hospital, in Missouri. È stato a questo punto che le sue condizioni sono peggiorate repentinamente. "Al momento non risponde molto agli stimoli, riesce a fare solo piccoli movimenti oculari", ha sottolineato Jessica. Il calvario di Layla e dei suoi genitori è cominciato all'incirca 2 settimane fa. "", ha detto a una tv locale la zia della piccola Jessica Kile. Il 18 marzo scorso ha avuto febbre molto alta ed è stata ricoverata in ospedale, prima nella sua città natale poi al St. Louis Children’s Hospital, in Missouri. È stato a questo punto che le sue condizioni sono peggiorate repentinamente. "", ha sottolineato Jessica.

Layla ha quella che i medici hanno chiamato encefalite necrotica, una patologia incredibilmente rara, basti pensare che si parla di soli 59 casi registrati. Un terzo dei pazienti non riesce a sopravvivere. Layla è stata messa in coma farmacologico e ora i medici le stanno somministrando liquidi, antibiotici e trasfusioni di sangue. "Solo il tempo ci dirà se la nostra bambina supererà questa dura prova – ha concluso ancora la zia -. Ma lei è una combattente e siamo sicuri che ce la farà".

