Juncker in tv da Fazio | la Tav va fatta

Juncker da Fabio Fazio : "La crescita zero dell'Italia farà aumentare i problemi" : Dopo Emmanuel Macron, Fabio Fazio ha intervistato un'altra figura non molto apprezzata dai cittadini italiani - o almeno da quelli che sostengono l'esecutivo di Giuseppe Conte, criticato a più riprese da Francia e Unione Europea - il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker.Anche stavolta è stato Fazio a spostarsi per realizzare l'intervista trasmessa durante la puntata odierna di Che Tempo Che Fa e anche stavolta, come ...

Crescita - Tav e sovranismo : Juncker da Fazio bastona l'Italia : "Viva l'Italia", dice Jean-Claude Juncker concludendo l'intervista con Fabio Fazio. Il presidente della Commissione Europea prova a usare toni pacati - del resto le Europee sono ormai dietro l'angolo -, ma non risparmia stoccate al Belpaese.In particolare sulla Crescita "praticamente a zero" nonostante le misure messe in piedi dal governo Conte e che, nelle intenzioni dell'esecutivo, dovrebbero far ripartire i consumi. "Riteniamo che la Crescita ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio si inchina a Juncker? Si muove la Lega - bomba sui soldi del conduttore : Fabio Fazio annuncia che avrà tra i suoi ospiti a Che tempo che fa il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. E si prepara una nuova settimana di polemiche. Dopo l' intervista a Emmanuel Macron, il conduttore invita un' altra personalità internazionale che negli ultimi mesi non è m

Che tempo che fa - Fabio Fazio demolito da Dagospia : "Intervista Juncker? Perché gode Salvini" : La vicenda è nota: Fabio Fazio, nel suo Che tempo che fa di domenica sera, proporrà l'intervista a Jean-Claude Juncker. Dopo gli inchini ad Emmanuel Macron, quelli al presidente della Commissione europea, nemico giurato dell'Italia e del governo gialloverde. Servizio pubblico a senso unico, quello i