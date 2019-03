Incendio distrugge deposito di legname e materiale agricolo Una colonna di fumo notata

MotoE - Incendio distrugge tutte le moto : slitta l'inizio del campionato : Tra i partenti vi sarebbe dovuto essere anche il genovese campione del mondo di endurance Nicolò Canepa. La data individuata per la prima gara della motoE, scelta dopo l'ultimo incontro a Barcellona ...

MotoE - test a Jerez : un Incendio distrugge il paddock : Jerez - Attimi di terrore al circuito Jerez de la Frontera, dove questa mattina sarebbero dovuti iniziare i test della MotoE, il campionato del mondo per moto elettriche. L'inizio, però, è stato ...

Scozia : un Incendio nella notte distrugge l’osservatorio ornitologico di fama internazionale sull’isola di Fair : nella notte, sull’isola di Fair (arcipelago delle Shetland a nord della Scozia), un incendio ha distrutto un osservatorio ornitologico di fama internazionale, molto frequentato durante da turisti e appassionati. Le cause sono ancora in corso di accertamento ma non si registrano vittime, neppure la famiglia dell’addetto che alloggia in una casa adiacente ha subito conseguenze. Nonostante l’intervento di squadre speciali dei ...

GdC Cronaca/ Incendio doloso distrugge casolare nel Catanzarese - indagini : Un casolare è stato distrutto da un Incendio di possibile natura dolosa che si è verificato nella notte tra sabato e domenica nel territorio di Belcastro, in località Magliacane. Sul posto sono ...

Dramma a Venezia - Incendio distrugge appartamento : morta una donna - tre intossicati : Il rogo è divampato in un appartamento vicino alla chiesa di San Simeon Piccolo a Venezia. Quando i vigili del fuoco sono accorsi sul posto, però, la casa era già completamente avvolta dalle fiamme e e per la donna che si trovava all'interno non c'è stato nulla da fare. Intossicate altre due residenti del palazzo e un passante. Ferito anche un pompiere a causa di ustioni ad un braccio.Continua a leggere

Incendio distrugge bar a Foggia - indagini : ANSA, - Foggia, 03 FEB - Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare la natura di un Incendio che questa mattina all'alba ha distrutto il "Bar Daniela" che si trova in via Piave a Foggia. ...