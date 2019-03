Fuga dall’Alitalia : E adesso che succede, scappano anche le Ferrovie dello Stato? Allora siamo davvero al capolinea, oltre il quale c’è solo il fallimento. Prima si è ritirata la olandese Klm, poi l’Air France. Se ne sono andati con le pive nel sacco i capitani coraggiosi e gli sceicchi degli Emirati. E ancora: la tede

Reportage dall’Uganda - nel campo profughi di Palabek : “Oltre 40mila persone in Fuga dall’inferno” : Reportage esclusivo di Fanpage.it nel campo profughi di Palabek, in Uganda, dove 40.000 persone in fuga dal Sud Sudan hanno trovato rifugio. La maggior parte di loro sono donne e bambini. Presenti nell'insediamento anche i salesiani. "Ci sono Paesi che non accolgono neanche un rifugiato, l'Uganda è invece per loro una porta sempre aperta"Continua a leggere

Fuga dalla Brexit : Satispay va in Lussemburgo e prepara l'espansione in Europa : Il sistema di pagamenti digitali trasloca per effetto dell'uscita del Regno Unito dalla Ue. L'operazione utile a lanciare il servizio fuori dall'Italia

Fuga dalla Brexit : Satispay va in Lussemburgo e prepara l’espansione in Europa : Un pagamento con telefonino via Satispay Anche il settore del fintech fa i conti con le possibili ripercussioni di una Brexit senza condizioni concordate. La società Satispay Europe Sa, controllata della piattaforma italiana di mobile payment Satispay spa, si sposta da Londra e ottiene in Lussemburgo l’autorizzazione come istituto di moneta elettronica (Imel). Fino ad oggi, il servizio di pagamento digitale nato in Italia nel 2013 ha ...

Brexit : studenti italiani in Fuga dalla City : Perdendo il primato di centro nevralgico degli affari europei, diventa incerto anche il futuro dell'economia inglese, e quindi diventano meno le probabilità di trovare un'occupazione a Londra e ...

«La mia Fuga dalla comunità ultra ortodossa (che si è tenuta i miei figli)» : Il mondo esterno, per la comunità degli Skver, una delle sette chassidiche più estreme degli Stati Uniti, è il male. Da evitare con tutte le forze, da ignorare: sono banditi i libri, la radio, il giornale e, peggio ancora, Internet. Sono tabù da cui tenersi alla larga, tentazioni peccaminose che non possono che condurre sulla cattiva strada. Shulem Deen faceva parte di quella comunità, alle porte di New York: non l’aveva scelta, ma ci era nato, ...

Brexit - mille miliardi di sterline in Fuga dalla City all’Europa : Mentre il Parlamento e il governo inglese non riescono a decidere quando e come uscire dall’Unione Europea a 8 giorni dalla scadenza cruciale del 29 marzo, l’ultimo Financial Brexit Tracker di EY mette in guardia sui rischi della Brexit per la City di Londra, stimando in oltre mille miliardi di sterline il valore degli asset che potrebbero essere spostati dalla capitale inglese e 7mila posti di lavoro persi...

Autobus incendiato a Milano dall'autista : Fuga degli studenti. VIDEO : Autobus incendiato a Milano dall'autista: fuga degli studenti. VIDEO L'Autobus è in movimento, per salvarsi non resta che saltare giù. E' quello che fanno i ragazzini a bordo del mezzo sequestrato e poi dato alle fiamme dall'autista. Gli alunni della scuola media corrono impauriti sulla Provinciale Paullese: LE ...

Barbara d'Urso - Fuga dalla tv e shopping sfrenato : fa il pieno di scarpe nella boutique con l'amica : Un po? di relax lontano dai set televisivi per Barbara d?Urso. La conduttrice infatti è impegnatissima sul piccolo schermo dove ieri sera ha esordito in prima serata con...

Bus si incendia sull'A1 : 40 liceali casertani in Fuga dalle fiamme a Guidonia : «Correte, uscite subito!» hanno urlato le insegnanti quando hanno visto le prime fiamme avvolgere il veicolo. Momenti di paura questo pomeriggio, poco dopo le 14, quando un pullman che...

Barbara d'Urso in Fuga dalla tv - fa il pieno di scarpe nella boutique con l'amica : Un po? di relax lontano dai set televisivi per Barbara d?Urso. La conduttrice infatti è impegnatissima sul piccolo schermo dove ieri sera ha esordito in prima serata con...

Alessia Marcuzzi in 'Fuga' dall'Italia dopo il caso Fogli/Corona all'Isola - le foto : 10 giorni a dir poco complicati, quelli vissuti da Alessia Marcuzzi. Causa 'scandalo' Riccardo Fogli/Fabrizio Corona, la conduttrice dell'Isola dei Famosi è stata travolta dalle polemiche e dalle critiche, tanto dall'aver chiesto scusa in diretta lunedì sera per quanto avvenuto la settimana precedente.Ma appena ha potuto la conduttrice è fuggita, letteralmente, volando a Londra insieme al marito Paolo Calabresi Marconi. Proprio qui, ...

Fuga dalla recessione? : Una crisi di Governo non è mai una novità in Italia. Quasi rappresenta la continuità nell'instabilità tra prima, seconda e terza Repubblica. Forse non importa nemmeno se alla fine ci sia, perché prima o poi arriva, ineluttabile. Ma oggi, nel 2019, rappresenta una Fuga dalla realtà, anzi meglio, dalla recessione. Un abbandono della nave prima della tempesta. Piuttosto che affrontare la scalata ...

Igor il Russo - la Fuga in bici dall’Italia alla Spagna : “Da Bologna al Col di Tenda fino ad Andorra. Ci ho messo 32 giorni” : Bologna, Ferrara, Mantova e poi sui monti: Col di Tenda, Col di Lombardia e il santuario di Sant’Anna fino alla Francia e quindi l’arrivo in Spagna passando per il principato di Andorra. Parlando in perfetto italiano, sicuro di sé e senza concedersi emozioni, Norbert Feher, meglio conosciuto come Igor il Russo, ha descritto in maniera dettagliata durante un’udienza del processo, in videoconferenza dalla Spagna, la sua fuga ...