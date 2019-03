FIGLI CONTRO LE DONNE? Dai Lego alla neve | quei piccoli ci condannano a crescere

La FIGLIa di Massimo Gandolfini - leader del Family Day - in piazza a Verona contro le "tesi medievali" del padre : Papà al Congresso, figlia in piazza. La famiglia Gandolfini sui due fronti a Verona, con il padre Massimo, leader del Family Day, tra i frontmen del Congresso mondiale delle famiglie, in prima linea nella battaglia contro l'aborto e per la famiglia tradizionale; e la figlia primogenita Maria, sposata a 18 anni in chiesa e separata, in piazza a manifestare."Sono qui a testimoniare che l'amore non ha colore, non ha razza e non ha sesso - ha ...

La FIGLIa di Massimo Gandolfini - leader del Family Day - in piazza a manifestare contro il Congresso di Verona : Papà al Congresso, figlia in piazza. La famiglia Gandolfini sui due fronti a Verona, con il padre Massimo, leader del Family Day, tra i frontmen del Congresso mondiale delle famiglie, in prima linea nella battaglia contro l'aborto e per la famiglia tradizionale; e la figlia primogenita Maria, sposata a 18 anni in chiesa e separata, in piazza a manifestare."Sono qui a testimoniare che l'amore non ha colore, non ha razza e non ha sesso - ha ...

Scontro Mellone-Siciliano : "Sei FIGLIo del male assoluto". Querela annunciata : Perché oltre a contribuire ad irrobustire una coalizione che si candidi a portare la buona Politica al governo della Città, vorrei che terminino di esistere questi continui rivoli di odio e bave di ...

“Pagliaccio - FIGLIo del male assoluto”. Il sindaco di Nardò (Lecce) perde la testa e inveisce contro il consigliere Pd : “Sei il figlio del male assoluto. Pagliaccio, smettila”. Le urla del sindaco di Nardò (Lecce), Pippi Mellone, contro il consigliere di minoranza del Pd, Lorenzo Siciliano, hanno costretto il presidente del Consiglio comunale a intervenire per calmare gli animi. Ma il primo cittadino ha continuato a inveire. Il motivo? L’aumento della tassa sui rifiuti del 14%, la più alta della provincia, e la gestione della discarica di ...

Papà Rami : mio FIGLIo felicissimo - domani andiamo a Roma per incontro Salvini : Roma – “Salvini ha appena detto si’ alla cittadinanza per mio figlio Rami? Io non ne so ancora niente, se fosse cosi’ sarei contentissimo, e sara’ contento anche mio figlio Rami, che e’ qui con me, ha una faccia felice ed e’ contentissimo”. Il padre di Rami, Kaled Shehata, ha appreso in diretta dalla trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’ la notizia della cittadinanza concessa ...

Papa in Campidoglio : Raggi lo accoglie - primo incontro con FIGLIo e marito sindaca : Roma – Sotto una pioggia battente, Papa Francesco e’ appena arrivato in Campidoglio, accompagnato dal cardinale vicario Angelo De Donatis, e accolto dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dallo squillo delle trombe dei fedeli di Vitorchiano. I due sono saliti insieme sulla scalinata dell’ingresso Sisto IV di Palazzo Senatorio, e dopo aver posato in favore dei fotografi si sono diretti all’interno per l’inizio ...

Padova - con la moto contro furgone : Matteo muore mentre torna a casa - lascia due FIGLI : Tragico incidente sulla strada regionale n. 10 a Ospedaletto Euganeo nel Padovano. Nello scontro di una moto contro un camioncino furgonato ha perso la vita un centauro di 44 anni, Matteo Canevarolo, che era in sella alla sua potente Ducati Monster.La tragedia verso le 19 mentre in zona era iniziato a piovere. La tragedia verso le 19 mentre in zona era iniziato a piovere. La vittima, un odontotecnico molto conosciuto nella zona, era ...

Lancia passeggino contro il compagno : ferito FIGLIo di un anno : E' successo in pieno centro a Cremona: Il piccolo ricoverato in ospedale per trauma cranico. Aperto un fascicolo di indagine...

Live - Non è la D'Urso - Wanna Marchi e la FIGLIa contro Barbara d'Urso : 'Se fai quello che fa lei...' : Wanna Marchi e Stefania Nobile, la figlia, dopo la discussa puntata di Live Non è la d'Urso, parlano su Instagram dell'accaduto. 'Ci hanno hanno fatto un agguato, ma era tutto calcolato', dicono le ...

Live - Non è la D'Urso - Wanna Marchi e la FIGLIa contro Barbara d'Urso : "Se fai quello che fa lei..." : Wanna Marchi e Stefania Nobile, la figlia, dopo la discussa puntata di Live Non è la d'Urso, parlano su Instagram dell'accaduto. "Ci hanno hanno fatto un agguato, ma era tutto calcolato", dicono le due donne, "Canale 5 manda in onda quelli che parlano con gli angeli, con i morti e con gli uccelli, e

Wanna Marchi e la FIGLIa contro la D'Urso : 'Ci hanno pagato - noi vittime di un agguato' : Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile ieri sera sono tornate in televisione ospiti del programma televisivo Live - Non è la D'Urso, la trasmissione serale di Canale 5 condotta da Barbara D'Urso che le ha ospitate a distanza di anni dallo scandalo che le vedeva coinvolte e che venne tirato fuori da Striscia la notizia. Un'intervista decisamente scoppiettante, durante la quale le due donne si sono 'scontrate' con cinque opinionisti presenti in ...

'Riprendiamoci i nostri FIGLI' : incontro con Antonio Polito : Dai social alla scuola, dalla politica alla Chiesa, dai cattivi maestri fino alla famiglia stessa, che ha commesso gravi errori, importando stili di vita che ne minano il ruolo. "Non ci bastano le ...

Ascolti Tv 20 marzo 2019. La D'Urso riporta in video Wanna Marchi e la FIGLIa - è bagarre nell'uno contro tutti : Ascolti Tv di mercoledì 20 marzo 2019. Su Rai1 la commedia Si Accettano Miracoli è stata scelta da 3,3 milioni di media spettatori, pari al 14,4% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Live Non è ...

Macerata - scontro tra auto e camion : Licia - mamma di 5 FIGLI - muore a 37 anni : scontro mortale tra un'auto e un camion a Corridonia, sulla statale 77: Licia Grilli Cicilioni, 37 anni, originaria di Tolentino e mamma di 5 figli, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Ferito gravemente un 33enne alla guida della vettura in cui viaggiava la donna. È intubato e in prognosi riservata. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.Continua a leggere