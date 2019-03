Crossover tra JAG e NCIS Los Angeles | torna il Capitano Harm | la prima foto di Rabb con

optimaitalia

(Di domenica 31 marzo 2019)Iltra JAG eLosè realtà. Nelle ultime ore i media americani hanno annunciato il ritorno di David James Elliott nei panni del celebre, protagonista della serie procedural che ha lanciato lo spin-offnel lontano 2003.on “Jr. apparirà in un arco narrativo della decima stagione diLose farà la suacomparsa nell'episodio dal titolo "The Guardian", in onda negli Stati Uniti il prossimo 12 maggio. L'evento che unirà la squadra di Sam riguarderà una minaccia terroristica ad alcune portaerei americane. Quando il team delladi Losscopre che alcuni simpatizzanti dell'Isis stanno pianificando un attacco, Sam e Callen chiedono l'aiuto di, il vice comandante della Intrepid.I fan non sono gli unici ad attendere iltra JAG eLos. Lo showrunner e produttore esecutivo della ...

